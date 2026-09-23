L’adozione delle stablecoin negli Stati Uniti potrebbe aumentare con protezioni simili a quelle bancarie: sondaggio Visa

Visa ha pubblicato i risultati di un sondaggio secondo cui la protezione antifrode e l’assicurazione ai livelli bancari potrebbero favorire l’adozione delle stablecoin per le transazioni transfrontaliere tra gli utenti statunitensi.

In un sondaggio condotto su 2.192 clienti residenti negli Stati Uniti e pubblicato mercoledì, Visa ha dichiarato che l’«intenzione di adozione» delle stablecoin tra gli utenti statunitensi potrebbe passare dal 36% al 56% «in uno scenario ipotetico con protezione antifrode e assicurazione sui depositi ai livelli bancari». I risultati di un sondaggio condotto da Morning Consult tra febbraio e marzo hanno mostrato che gli americani a cui sono stati chiesti pareri su termini finanziari come stablecoin cercavano metodi più rapidi ed economici per inviare denaro all’estero.

«Quasi due terzi (64%) [degli intervistati] affermano che la fiducia dipende più da chi offre un metodo di pagamento che dalla tecnologia in sé», ha dichiarato Visa. «La disponibilità a usare le stablecoin passa dal 36% al 45% quando sono offerte tramite un fornitore finanziario già esistente».

Il sondaggio ha ipotizzato protezioni simili a quelle bancarie per gli emittenti di stablecoin negli Stati Uniti, mentre le aziende si preparano all’entrata in vigore del Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (GENIUS) Act. Il disegno di legge è in attesa delle norme definitive da parte delle principali agenzie finanziarie statunitensi prima della sua data di entrata in vigore, prevista per gennaio 2027.

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A differenza dei prodotti delle istituzioni finanziarie tradizionali come le banche, le stablecoin non offrono molte delle protezioni contro le frodi e non sono coperte dall’assicurazione sui depositi fornita dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Ai sensi del GENIUS Act, a partire da gennaio, non si prevede ancora che le stablecoin statunitensi dispongano dell’assicurazione FDIC o di una protezione antifrode esplicita, ma includeranno linee guida volte ad affrontare le attività illecite.

Le banche dell’UE chiedono modifiche al deposito bancario minimo per le stablecoin

Martedì, il Sistema europeo di banche centrali ha chiesto di modificare le regole che impongono alle stablecoin di detenere almeno il 30% delle riserve sotto forma di depositi bancari, o il 60% per i token «significativi». Il gruppo ha invece sostenuto l’introduzione di soglie di liquidità per gli asset, citando i potenziali rischi derivanti dagli utenti che ritirano rapidamente i depositi.

Le modifiche proposte al modo in cui le banche dell’UE gestiscono le stablecoin rientravano nel quadro regionale del regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA), che ha iniziato ad applicare le proprie regole sulle stablecoin nel giugno 2024.

Secondo Decta, società di infrastrutture per i pagamenti, la capitalizzazione di mercato delle stablecoin in euro conformi è più che raddoppiata dal 2025-2026 in vista della fine del periodo transitorio del MiCA. I token ancorati al dollaro statunitense, come USDC e USDT, continuano a guidare il mercato delle stablecoin, con una capitalizzazione di mercato combinata di circa 260 miliardi di dollari.

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