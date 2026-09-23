L’acquisizione di North Capital da parte di MoonPay aggiunge un broker-dealer statunitense e infrastrutture per il trading e gli investimenti, mentre la società si espande nei titoli tokenizzati.

MoonPay, società di pagamenti in criptovalute, ha accettato di acquisire North Capital, fornitore di infrastrutture per i mercati privati, espandendosi nelle infrastrutture regolamentate statunitensi per i titoli mentre sviluppa i propri servizi per gli asset del mondo reale tokenizzati (RWA).

L’acquisizione consentirebbe a MoonPay di espandersi nell’emissione, nella custodia e nel trading secondario di titoli privati, compresi quelli tokenizzati, ha dichiarato la società in un annuncio condiviso mercoledì con Cointelegraph.

L’operazione interamente in azioni con cui MoonPay acquisirà North Capital vale oltre 60 milioni di dollari, ha dichiarato a Cointelegraph una persona a conoscenza della questione. Il CEO di MoonPay, Ivan Soto-Wright, ha affermato che l’acquisizione aiuterà la società a collegare parti del sistema finanziario attraverso “infrastrutture moderne e programmabili”.

La società di Midvale, nello Utah, ha raccolto denaro l’ultima volta nell’ottobre 2021, in un round seed da 2,18 milioni di dollari a una valutazione non specificata, secondo i dati raccolti da Traxcn. Tra gli investitori figurano Karlani Capital e Fiduciary Trust International. Attualmente MoonPay ha una valutazione di 3,4 miliardi di dollari, secondo Traxcn.

Le attività di North Capital comprendono broker-dealer, un sistema di trading alternativo (ATS), un transfer agent e un consulente per gli investimenti, tutti registrati presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Secondo l’annuncio, la società ha supportato un volume di transazioni primarie e secondarie superiore a 8,7 miliardi di dollari.

North Capital diventerà una controllata interamente posseduta da MoonPay al completamento dell’operazione. I consigli di amministrazione di entrambe le società hanno approvato l’acquisizione, che resta soggetta alle approvazioni normative e alle altre consuete condizioni per il perfezionamento.

L’acquisizione è l’ultima di una serie di operazioni con cui MoonPay ha ampliato il proprio portafoglio di acquisizioni quest’anno, mentre la società si espande oltre i pagamenti in criptovalute. Tra gli acquisti precedenti figurano la società di gestione delle chiavi Sodot, la piattaforma di infrastrutture per il trading DFlow e la piattaforma per le operazioni finanziarie basate sull’IA Entendre, che hanno aggiunto capacità nella custodia istituzionale, nel trading on-chain e nelle operazioni finanziarie.

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