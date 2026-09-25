Le 10 principali società di tesoreria in Bitcoin. Fonte: BitcoinTreasuries.NET
Mentre Strive è stata la prima società quotata a offrire dividendi giornalieri, Strategy ha introdotto il concetto che definisce “credito digitale”, titoli privilegiati progettati per generare reddito da una struttura del capitale costruita intorno alla tesoreria in Bitcoin della società.
STRC, una componente chiave della strategia di credito digitale di Strategy, ha registrato notevoli oscillazioni di prezzo quest’anno. A giugno, l’azione è scesa bruscamente sotto il suo valore dichiarato di 100 dollari, raggiungendo un minimo intraday di 71,25 dollari il 26 giugno, secondo i dati di Yahoo Finance.
Prezzo dell’azione STRC da inizio anno. Fonte: Yahoo Finance
Parlando all’inizio di questa settimana nel podcast Coin Stories di Natalie Brunell, il CEO di Strategy Phong Le ha attribuito il calo al fatto che nel mercato di STRC fosse entrata una leva finanziaria maggiore di quella prevista dalla società. Ha affermato che alcuni investitori avevano preso in prestito denaro offrendo Bitcoin come garanzia, a tassi più bassi, per acquistare STRC e incassare il differenziale tra i costi del prestito e il rendimento da dividendo di STRC.
Quando il prezzo di Bitcoin è sceso, gli investitori che avevano preso prestiti garantiti dalle proprie partecipazioni hanno dovuto affrontare la pressione di aggiungere ulteriore garanzia o vendere STRC, secondo Le.
“Non ci aspettavamo l’entità della leva finanziaria entrata nel sistema”, ha dichiarato Le. “E quindi è una lezione imparata, per la prossima volta.”
Le ha affermato che Strategy sta cercando di prevenire un’altra liquidazione di questo tipo mantenendo una solida riserva in dollari statunitensi e adottando una politica che consenta alla società di riacquistare STRC quando viene scambiata al di sotto del suo valore dichiarato di 100 dollari. Ha inoltre affermato che la società vuole attirare più detentori a lungo termine, in particolare investitori istituzionali.
Da allora STRC si è ripresa fino a circa 98,41 dollari, vicino all’obiettivo dichiarato di Strategy di mantenere il titolo tra 99 e 100 dollari. Attualmente presenta un tasso annuo variabile del dividendo del 12%.
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