Strategy sta cercando l’approvazione degli azionisti per portare le sue quattro azioni privilegiate, inclusa STRC, a pagamenti giornalieri dei dividendi senza modificare i tassi dei dividendi né l’importo totale corrisposto.

Il consiglio di amministrazione della società ha approvato la proposta giovedì, secondo un documento depositato venerdì presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Gli azionisti dovrebbero votare sugli emendamenti durante un’assemblea speciale virtuale il 28 ottobre.

Se approvato, ogni giorno di calendario diventerebbe una data di registrazione del dividendo, con il pagamento corrispondente effettuato il giorno lavorativo successivo. STRC adotterebbe per prima il nuovo calendario, con il primo pagamento giornaliero previsto per il 2 novembre.

STRF, STRK e STRD seguirebbero a gennaio, con i primi pagamenti secondo il calendario giornaliero previsti per il 4 gennaio. Gli emendamenti entrerebbero in vigore dopo che Strategy avrà depositato presso lo Stato del Delaware i certificati aggiornati che disciplinano le azioni privilegiate.

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Strategy segue Strive nei dividendi giornalieri

La proposta di Strategy arriva diversi mesi dopo che la società di tesoreria in Bitcoin Strive ha trasferito la sua azione privilegiata SATA a pagamenti giornalieri dei dividendi, diventando la prima società quotata ad adottare questo modello.

A maggio Strive ha annunciato che SATA avrebbe iniziato a pagare dividendi ogni giorno lavorativo, a partire dal 16 giugno, a un tasso annuale del 13%, e ha inoltre riferito di aver eliminato il debito residuo nel primo trimestre.

A differenza del calendario basato sui giorni lavorativi di Strive, la proposta di Strategy renderebbe ogni giorno di calendario una data di registrazione, con il dividendo corrispondente pagabile il giorno lavorativo successivo.

Secondo BitcoinTreasuries.NET, Strive detiene 26.355 Bitcoin, contro gli 846.000 BTC di Strategy.

Le 10 principali società di tesoreria in Bitcoin. Fonte: BitcoinTreasuries.NET

Il CEO di Strategy afferma che la leva finanziaria ha spinto STRC sotto i 100 dollari

Mentre Strive è stata la prima società quotata a offrire dividendi giornalieri, Strategy ha introdotto il concetto che definisce “credito digitale”, titoli privilegiati progettati per generare reddito da una struttura del capitale costruita intorno alla tesoreria in Bitcoin della società.

STRC, una componente chiave della strategia di credito digitale di Strategy, ha registrato notevoli oscillazioni di prezzo quest’anno. A giugno, l’azione è scesa bruscamente sotto il suo valore dichiarato di 100 dollari, raggiungendo un minimo intraday di 71,25 dollari il 26 giugno, secondo i dati di Yahoo Finance.

Prezzo dell’azione STRC da inizio anno. Fonte: Yahoo Finance

Parlando all’inizio di questa settimana nel podcast Coin Stories di Natalie Brunell, il CEO di Strategy Phong Le ha attribuito il calo al fatto che nel mercato di STRC fosse entrata una leva finanziaria maggiore di quella prevista dalla società. Ha affermato che alcuni investitori avevano preso in prestito denaro offrendo Bitcoin come garanzia, a tassi più bassi, per acquistare STRC e incassare il differenziale tra i costi del prestito e il rendimento da dividendo di STRC.

Quando il prezzo di Bitcoin è sceso, gli investitori che avevano preso prestiti garantiti dalle proprie partecipazioni hanno dovuto affrontare la pressione di aggiungere ulteriore garanzia o vendere STRC, secondo Le.

“Non ci aspettavamo l’entità della leva finanziaria entrata nel sistema”, ha dichiarato Le. “E quindi è una lezione imparata, per la prossima volta.”

Le ha affermato che Strategy sta cercando di prevenire un’altra liquidazione di questo tipo mantenendo una solida riserva in dollari statunitensi e adottando una politica che consenta alla società di riacquistare STRC quando viene scambiata al di sotto del suo valore dichiarato di 100 dollari. Ha inoltre affermato che la società vuole attirare più detentori a lungo termine, in particolare investitori istituzionali.

Da allora STRC si è ripresa fino a circa 98,41 dollari, vicino all’obiettivo dichiarato di Strategy di mantenere il titolo tra 99 e 100 dollari. Attualmente presenta un tasso annuo variabile del dividendo del 12%.

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