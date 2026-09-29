Coinbase si unisce a Kraken nel portare internamente l’infrastruttura statunitense per i derivati, dopo che a maggio la società madre di Kraken ha acquisito Bitnomial, insieme al suo exchange, alla stanza di compensazione e al brokeraggio regolamentati dalla CFTC.

Coinbase ha ricevuto l’approvazione della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) per lanciare Coinbase Clearing LLC, la propria organizzazione statunitense di compensazione dei derivati.

La registrazione è diventata effettiva lunedì, consentendo alla stanza di compensazione di compensare futures interamente collateralizzati, opzioni su futures e swap, sebbene la registrazione non autorizzi la stanza di compensazione a compensare i propri prodotti a leva.

«L’approvazione odierna della CFTC completa l’infrastruttura per i derivati end-to-end di Coinbase, permettendoci di portare sul mercato più prodotti derivati regolamentati con garanzia nativa in USDC e regolamento 24/7», ha dichiarato Molly Abraham, consulente legale generale di Coinbase.

L’approvazione dà a Coinbase il controllo su un’altra componente chiave della propria attività in derivati, insieme al broker di futures già esistente, Coinbase Financial Markets Inc., e all’exchange Coinbase Derivatives LLC. Segna inoltre un altro passo nell’espansione di Coinbase da piattaforma di trading di criptovalute a fornitore di infrastrutture per i mercati finanziari.

Un’organizzazione di compensazione dei derivati si interpone tra acquirente e venditore in un’operazione su derivati e contribuisce a gestire il regolamento e il rischio di controparte, anche nel caso in cui una delle parti sia inadempiente. Attraverso il suo exchange di derivati, Coinbase quota futures regolamentati negli Stati Uniti legati a criptovalute come Bitcoin ed Ether, oltre a futures su materie prime e indici azionari. Fornisce inoltre futures perpetui su criptovalute con scadenza lunga.

Anche altre società crypto hanno intrapreso iniziative per portare internamente l’infrastruttura statunitense per i derivati. Payward, la società madre di Kraken, ha completato l’acquisizione di Bitnomial a maggio, ottenendo un exchange, una stanza di compensazione e un broker di futures regolamentati dalla CFTC.

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