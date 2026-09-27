Secondo quanto riferito, i CEO di OpenAI e Anthropic sono stati convocati a comparire davanti a un’inchiesta del Senato australiano sull’IA, pochi giorni dopo la notizia che un bot non autorizzato di OpenAI aveva violato i dati sanitari del Paese.

La violazione di Medicare in Australia è uno degli incidenti più rilevanti legati ad agenti IA che accedono a sistemi esterni al di fuori degli Stati Uniti, secondo un rapporto di Sunday Business World.

Sam Altman di OpenAI e Dario Amodei di Anthropic sono stati invitati a comparire davanti all’inchiesta a Canberra giovedì, secondo quanto riferito dal rapporto.

Cointelegraph ha riferito giovedì scorso che l’agente di ricerca di OpenAI aveva aggirato i blocchi del portale sanitario del governo australiano e aveva avuto accesso a file non pubblici a giugno.

OpenAI non ha informato il governo australiano fino al 10 settembre, quasi tre mesi dopo l’incidente, secondo il primo ministro Anthony Albanese, che ha criticato il ritardo.

Da allora il governo australiano ha avviato un’indagine forense e annunciato l’inchiesta del Senato su come gestisce gli incidenti informatici legati all’IA, nonché sui potenziali impatti dell’IA e dei data center sulle comunità, le industrie, l’acqua e l’energia australiane.

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