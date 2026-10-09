Bitcoin è sceso sotto gli 81.000 dollari, innescando liquidazioni di massa nel settore crypto, mentre i trader trasferivano BTC sugli exchange in perdita.

Una svendita di Bitcoin (BTC) e altcoin ha innescato liquidazioni per oltre 1 miliardo di dollari nell’arco di 24 ore, mentre i detentori a breve termine trasferivano decine di migliaia di BTC sugli exchange in perdita.

Punti chiave:

Le liquidazioni crypto hanno raggiunto quasi 1,1 miliardi di dollari in 24 ore dopo che Bitcoin è sceso a 80.350 dollari.

Il ribasso del prezzo di BTC ha ulteriormente aumentato le probabilità di una rottura al ribasso sotto un supporto chiave, ha avvertito un’analisi di Rekt Capital.

Giovedì, i detentori di Bitcoin a breve termine hanno inviato sugli exchange oltre 55.000 BTC in perdita.

Il calo di Bitcoin a 80.350 dollari alimenta liquidazioni per 1,1 miliardi di dollari

I dati di CoinGlass hanno portato il totale delle liquidazioni crypto a 1,09 miliardi di dollari nelle 24 ore fino alle 10:00 UTC di venerdì.

È stato il totale giornaliero più elevato dal 21 agosto, quando BTC/USD è salito da 73.000 a 79.500 dollari, raggiungendo i massimi di due mesi e innescando 1,3 miliardi di dollari di liquidazioni di posizioni short crypto. Al contrario, le posizioni long hanno rappresentato 1,05 miliardi di dollari del totale di giovedì.

BTC/USD e liquidazioni crypto. Fonte: CoinGlass

La svendita ha fatto seguito alle notizie secondo cui il governo degli Stati Uniti aveva trasferito oltre 12.000 BTC precedentemente confiscati. Trasferimenti di questo tipo possono alimentare potenziali vendite.

BTC/USD è sceso a 80.350 dollari su Bitstamp, il livello più basso dal 18 settembre, prima di recuperare fino a circa 82.500 dollari venerdì. Quel livello è rimasto fondamentale durante il più ampio trend rialzista di Bitcoin dall’inizio di luglio, oltre a rappresentare il punto di breakout di un pattern testa e spalle inverso. Bitcoin dovrebbe mantenerlo come supporto per confermare l’inversione rialzista.

Il trader e analista Rekt Capital, che ha seguito il pattern d’inversione e le sue somiglianze con la ripresa di Bitcoin del 2023, considera ora fondamentale la chiusura della prossima candela settimanale.

“Bitcoin al momento non riesce a superare il retest di circa 82.500 dollari. Tuttavia, con una chiusura settimanale sotto gli 82.500 dollari e trasformando quel livello in resistenza, Bitcoin tornerà nella sua fascia di accumulazione macro”, ha dichiarato giovedì su X.

Grafico a una settimana di BTC/USD. Fonte: Rekt Capital su X.com





I detentori a breve termine inviano 55.600 BTC sugli exchange in perdita

I dati on-chain hanno inoltre evidenziato tensione tra i nuovi investitori di Bitcoin mentre il mercato scendeva.

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Amr Taha, collaboratore della piattaforma di analisi CryptoQuant, ha riferito che i detentori a breve termine — entità che detengono Bitcoin fino a sei mesi senza venderlo — hanno inviato giovedì 55.600 BTC sugli exchange in perdita.

Le transazioni in perdita indicano che le monete vengono inviate sugli exchange a un prezzo inferiore rispetto a quello della transazione precedente. Spesso riflettono l’impulso degli investitori a chiudere le proprie posizioni in perdita, temendo un ulteriore ribasso se ritardano le vendite.

CryptoQuant osserva che il totale delle perdite di giovedì è stato superiore a quello del 26 giugno, quando Bitcoin è sceso sotto i 60.000 dollari per il secondo giorno consecutivo.

“È degno di nota che Bitcoin venisse scambiato sopra gli 81.000 dollari, rispetto ai 59.300 dollari di giugno: una differenza di prezzo superiore al 36%”, ha scritto il collaboratore, aggiungendo che gli utenti degli exchange potrebbero non aver scelto di vendere l’interezza delle proprie posizioni, anche dopo averle trasferite sui loro account.

Transazioni dei detentori di BTC a breve termine sugli exchange, in profitto e in perdita. Fonte: CryptoQuant

“Storicamente, le vendite aggressive guidate dalle perdite da parte dei partecipanti a breve termine possono coincidere con una capitolazione di breve periodo, esaurendo potenzialmente i detentori più deboli e creando le condizioni per un successivo recupero del prezzo”, afferma il rapporto.