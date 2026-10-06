OKX ha raccolto un importo non divulgato a una valutazione di 25 miliardi di dollari, nell’ambito di un’estensione del round di investimento di marzo guidato dalla società madre della Borsa di New York.

L’exchange di criptovalute OKX ha raccolto una somma non divulgata a una valutazione di 25 miliardi di dollari da partner e investitori esistenti.

Al round hanno partecipato il braccio di investimento SC Ventures di Standard Chartered, Qube Research & Technologies, Ripple e l’emittente di stablecoin Circle, ha annunciato OKX in un’ comunicazione stampa di martedì condivisa con Cointelegraph.

OKX ha rifiutato di divulgare l’entità del round di investimento.

La raccolta rappresenta un’estensione del round di finanziamento annunciato a marzo, quando OKX ha raccolto 200 milioni di dollari alla stessa valutazione da Intercontinental Exchange (ICE), la società madre della Borsa di New York.

I nuovi finanziamenti saranno utilizzati per aiutare OKX a trasformarsi in una “più ampia piattaforma globale di tecnologia finanziaria” che combini la “tecnologia crypto con gli standard che le persone si aspettano dalle istituzioni finanziarie globali”, ha dichiarato Star Xu, fondatore e CEO di OKX.

Lunedì, una joint venture tra OKX e ICE ha presentato alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti una richiesta per lanciare una piattaforma di trading di azioni tokenizzate, nell’ambito della nuova esenzione per l’innovazione dell’autorità di regolamentazione.

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