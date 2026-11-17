Gli investitori in Bitcoin mostrano segnali crescenti di panico, mentre le perdite on-chain dei nuovi acquirenti raggiungono il livello più alto da febbraio.

Punti chiave:

Lo spent output profit ratio (SOPR) dei wallet di Bitcoin (BTC) che detengono i fondi da un massimo di 155 giorni ha raggiunto 0,955, riflettendo le maggiori perdite realizzate da oltre nove mesi.

Il SOPR ha segnato nuovi minimi rispetto alla lettura di 0,985 del 30 giugno, 24 ore prima che BTC/USD scendesse ai minimi pluriennali di 57.800 $.

L’open interest di Bitcoin è sceso a 20,498 miliardi di dollari, il livello più basso dalla fine del 2024, secondo i dati di CryptoQuant.



Le perdite on-chain dei detentori di Bitcoin a breve termine ai massimi da nove mesi

I dati della piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant rivelano nuovi minimi da nove mesi nello spent output profit ratio (SOPR) dei detentori di Bitcoin a breve termine (STH).

Il SOPR misura il rapporto tra il valore del BTC che si muove on-chain a un prezzo più alto o più basso e il valore dell’ultima volta in cui è stato utilizzato in un UTXO. La metrica può essere suddivisa per gruppo di investitori e tiene conto soltanto delle monete possedute da detentori di lungo o breve periodo. Quest’ultimo gruppo è tradizionalmente composto da entità speculative che sono più sensibili alla volatilità del prezzo di BTC. Un’entità STH è un wallet che detiene una determinata quantità di BTC per un massimo di 155 giorni senza venderla.

Il 16 novembre, l’STH-SOPR ha registrato una lettura di 0,955, la più bassa dal 7 febbraio. Le letture inferiori a 1 indicano che, nel complesso, le monete degli STH si muovono on-chain a un prezzo più basso rispetto alla transazione precedente.

Bitcoin STH-SOPR. Fonte: CryptoQuant

Deviazioni evidenti al di sotto di 1 sull’STH-SOPR implicano un aumento dell’attività di vendita in perdita da parte della coorte STH. Sebbene BTC/USD sia brevemente sceso a 62.000 $ questa settimana, l’ultima lettura è notevolmente inferiore a quella di fine giugno, quando gli investitori reagirono al prezzo che aveva toccato il minimo degli ultimi 20 mesi, pari a 58.534 $, e l’STH-SOPR raggiunse 0,985.

Nella sua ultima analisi pubblicata lunedì, Bitfinex Alpha, il ramo di ricerca dell’exchange di criptovalute Bitfinex, ha osservato che, sia a giugno sia a luglio, i minimi relativi dell’STH-SOPR corrispondevano ai «giorni di maggior realizzo di perdite» tra gli speculatori.

«Le perdite nette realizzate da tutti i detentori hanno raggiunto circa 76.500 BTC il 15 novembre, il livello più elevato dal 1° luglio, con un aumento significativo rispetto agli 18.700 BTC circa del 10 novembre», ha riferito.

Confronto della redditività degli STH di Bitcoin. Fonte: Bitfinex

Bitfinex ha aggiunto che le perdite non realizzate rivelano il livello di sofferenza della più ampia base di investitori in Bitcoin: il 14 novembre, la quota dell’offerta di BTC detenuta in perdita ha raggiunto il 48,5%, la stessa percentuale del 1° luglio, quando BTC/USD ha fissato un nuovo minimo pluriennale a 57.800 dollari.

«I detentori sono quindi sottoposti alla stessa pressione di quando è stato toccato quel minimo, con un prezzo di circa l’11% più alto», ha scritto.

«Uno stress di questo tipo è stato necessario perché si formasse un minimo duraturo, ma la tempistica non è precisa. A giugno, STH-SOPR è sceso a questi livelli quattro settimane prima che arrivasse il minimo. Il segnale da monitorare è una ripresa di STH-SOPR verso 1, il che indicherebbe che le vendite dettate dalle perdite stanno diminuendo».

Il calo del prezzo di BTC porta l’open interest ai livelli del 2024

Nel complesso, l’attività di trading speculativo su Bitcoin ha registrato un marcato calo nelle ultime settimane.

Correlato: Il prezzo di BTC tocca il minimo di 18 settimane in vista dei risultati di Nvidia: tre cose da sapere su Bitcoin questa settimana

L’open interest, ovvero il numero totale di posizioni attive in strumenti derivati, è sceso martedì a 20,498 miliardi di dollari, un livello che non si vedeva dalla fine del 2024, secondo i dati di CryptoQuant.

Dati sull'open interest di Bitcoin. Fonte: CryptoQuant

Nel commento di lunedì, il collaboratore di CryptoQuant Baykuş ha segnalato un calo evidente dell'open interest su Binance mentre BTC/USD scendeva da 74.000 a 64.000 dollari.

«L'open interest sui contratti BTC-USD con margine in criptovaluta è sceso da 1,55 miliardi a 1,1 miliardi di dollari e, poiché questi contratti sono denominati in USD, ciò riflette la reale chiusura di posizioni», ha scritto in un post sul blog.