Bitcoin (BTC) si è stabilizzato mercoledì mentre i futures azionari statunitensi salivano dopo che Nvidia ha riportato ricavi trimestrali superiori alle attese.

Punti chiave:

Bitcoin è tornato nella sua fascia di negoziazione tra 64.000 e 66.000 dollari dopo che Nvidia ha riportato ricavi per 115,8 miliardi di dollari nel terzo trimestre e previsto 130 miliardi di dollari per il quarto trimestre.

Le azioni Nvidia sono salite di circa il 3% nelle contrattazioni pre-market di mercoledì, mentre il KOSPI sudcoreano ha chiuso in rialzo del 2% a quota 5.067.

Glassnode ha individuato quota 60.000 dollari come limite inferiore di un intervallo in cui un ulteriore calo del prezzo di Bitcoin potrebbe innescare liquidazioni di posizioni long.

Il titolo Nvidia guadagna il 3% nel pre-market

I dati di TradingView hanno mostrato che Bitcoin è tornato nell’intervallo tra 64.000 e 66.000 dollari in cui era stato scambiato dal 15 novembre.

Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Bitcoin è sceso brevemente al di sotto dell’intervallo martedì, prima della pubblicazione dei risultati di Nvidia. Nvidia ha poi comunicato un fatturato di 115,8 miliardi di dollari nel terzo trimestre, superiore alle aspettative di 108 miliardi di dollari, e ha previsto 130 miliardi di dollari per il quarto trimestre. Le sue azioni sono salite di circa il 3%, a 160,60 dollari, negli scambi pre-market di mercoledì.

Grafico a un’ora dei futures di Nvidia. Fonte: Cointelegraph/TradingView

«Il nostro slancio è reale. NVIDIA è un leader tecnologico eccezionale, sostenuto dall’innovazione incessante del nostro personale», ha commentato l’amministratrice delegata ad interim Colette Kress in un comunicato stampa.

Lo slancio si è riflesso nell’andamento più ampio dei titoli azionari, con i futures sul Nasdaq 100 in rialzo dell’1%. Il KOSPI Composite, fortemente esposto ai titoli tecnologici, ha chiuso mercoledì in rialzo del 2%, a 5.067 punti, tornando sopra quota 5.000 dopo aver registrato la chiusura giornaliera più bassa da febbraio.

Grafico a un'ora del KOSPI. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Nel frattempo, il consiglio di amministrazione di Nvidia ha respinto le richieste di reintegrare l'ex CEO Jensen Huang. Durante la conference call sui risultati, il presidente del consiglio Harvey Jones ha dichiarato che i direttori avevano accettato all'unanimità le dimissioni di Huang.

«Con Colette mi trovo bene. È chiaramente competente e determinata. Ritengo che Nvidia sia in una buona posizione e che, col tempo, emergerà la leadership giusta», ha scritto su X Ross Gerber, cofondatore, CEO e CIO della società di investimento Gerber Kawasaki. Gerber ha paragonato Kress al CEO di Apple Tim Cook e ha definito tutto questo un «nuovo capitolo» per Nvidia.

Glassnode segnala il livello dei 60.000 dollari per Bitcoin

L'ottimismo ha permesso a Bitcoin di rimanere al di sopra dei minimi di 18 settimane, pari a 62.000 dollari, registrati domenica. Analizzando la composizione del book degli ordini di Binance, la piattaforma di ricerca sulle criptovalute Glassnode ha sottolineato l'importanza dell'area intorno alla soglia dei 60.000 dollari.

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«Entro il 5% del prezzo, le offerte di acquisto presenti su Binance e Coinbase superano ora le richieste di vendita di circa 2,3 volte. Dalla fine di agosto, le offerte di acquisto hanno solitamente superato solo di poco le richieste di vendita», ha scritto nell'ultima edizione della newsletter The Week Onchain.

«La fascia più luminosa della heatmap, vicino ai 60.000 dollari, è il più grande singolo livello di offerte di acquisto su Binance da agosto.»

Dati sulla liquidità del book degli ordini spot di BTC su Binance. Fonte: Glassnode

Glassnode ha indicato i 60.000 dollari come limite inferiore di un intervallo nel quale il calo dei prezzi potrebbe costringere i trader a chiudere le posizioni long e accelerare il sell-off. Ha aggiunto che la maggior parte delle chiusure forzate delle posizioni era «già avvenuta» nel movimento iniziale al ribasso.

Mappa di calore delle liquidazioni dei futures su Bitcoin. Fonte: Glassnode