Bitmine Immersion Technologies ha registrato una perdita netta di 6,3 miliardi di dollari nell’esercizio chiuso il 31 agosto, determinata in larga parte dal calo dei prezzi di Ether (ETH).

La società ha registrato una perdita non realizzata di 6,2 miliardi di dollari sui propri asset digitali, secondo il Form 10-K che ha depositato martedì. Nell’esercizio precedente Bitmine aveva registrato un utile netto di 348,6 milioni di dollari.

A fine esercizio Bitmine ha dichiarato attività totali per 15,4 miliardi di dollari e passività per 33,7 milioni di dollari. Deteneva 5,9 milioni di Ether per un valore di 14,6 miliardi di dollari. Tra le attività figuravano inoltre 545 milioni di dollari in contanti e disponibilità liquide, 211 Bitcoin (BTC) valutati 16,6 milioni di dollari, azioni di Beast Industries per 186 milioni di dollari e azioni di Eightco Holdings per 77 milioni di dollari.

I ricavi di Bitmine hanno totalizzato 124,8 milioni di dollari, superando la stima media degli analisti di 119,8 milioni di dollari indicata da Yahoo Finance. Lo staking e la validazione hanno rappresentato 121,4 milioni di dollari, pari al 97% dei ricavi.

Martedì le azioni di Bitmine hanno chiuso in calo del 2,8% a 18,08 dollari, portando la flessione da inizio anno al 33%, secondo Yahoo Finance. La società ha depositato il Form 10-K dopo la chiusura dei mercati.

Bitmine, il maggiore detentore aziendale di Ether, ha dichiarato in un aggiornamento di lunedì che le sue partecipazioni erano salite a 6,07 milioni di ETH, pari al 4,97% dell’offerta. Ha stimato ricompense annualizzate per 309 milioni di dollari sui 5,23 milioni di ETH che aveva messo in staking.

Durante un intervento principale al Token2049 di Singapore il 7 ottobre, il presidente di Bitmine Tom Lee ha definito il 5% dell’offerta di Ether un «tetto rigido» per le partecipazioni della società.

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