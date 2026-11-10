Un’ex dipendente della Ethereum Foundation ha citato in giudizio l’organizzazione, il cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin e altre quattro persone.

Kayleen Fulton sostiene di essere stata licenziata dopo aver rivelato una diagnosi di cancro e aver organizzato una lettera del personale che contestava una direttiva legata al nuovo mandato della fondazione.

Fulton, che guidava il team di supporto al protocollo della fondazione ed è conosciuta nella comunità di Ethereum come “Nixo”, ha depositato la denuncia il 4 novembre presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Colorado. Sostiene che Bastian Aue, all’epoca co-direttore esecutivo, l’abbia licenziata il 6 aprile, 13 giorni dopo che aveva rivelato la sua diagnosi. La denuncia sostiene inoltre che Buterin abbia contribuito ad adottare e far rispettare la direttiva in qualità di membro del consiglio.

Fulton ha dichiarato che lei e il collega Trent Van Epps hanno organizzato una lettera in risposta al mandato, con 53 firmatari. La lettera sosteneva gli obiettivi del mandato, ma contestava l’obbligo per i dipendenti di approvarlo per mantenere il posto di lavoro. La denuncia sostiene che, pochi giorni dopo, il 6 aprile, Aue abbia licenziato Fulton e Van Epps a 30 minuti di distanza. Fulton sostiene di aver subito discriminazioni per disabilità, ritorsioni e interferenze con i suoi diritti al congedo medico, e chiede il pagamento degli stipendi persi e un risarcimento danni.

La denuncia afferma inoltre che alcuni dipendenti si opposero a un riferimento al suicidio rituale nel mandato e cita Aue, secondo cui il linguaggio era figurato.

In una lettera del 14 maggio citata nella denuncia, un avvocato della consociata singaporiana della fondazione, Ethereum Asia Pacific Limited, ha negato che Fulton fosse stata sottoposta a condotte illecite o ritorsioni e ha dichiarato che il suo accordo di separazione era vincolante. Cointelegraph ha contattato la fondazione, Fulton e Van Epps per un commento, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto risposta.

La fondazione ha pubblicato il suo mandato a marzo, delineando il proprio ruolo nello sviluppo in corso e futuro di Ethereum. Ha evidenziato la resistenza alla censura, il codice open source, la privacy e la sicurezza, affermando che si sarebbe concentrata sugli aggiornamenti del protocollo, sulla ricerca e sugli strumenti per sviluppatori.

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