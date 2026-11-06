Azioni tokenizzate. Fonte: RWA.xyz
Nel frattempo, le società finanziarie europee hanno chiesto ai regolatori di accelerare le riforme. Ad aprile, una coalizione di 39 società e gruppi industriali ha avvertito che l’UE rischiava di rimanere indietro rispetto agli Stati Uniti nella finanza tokenizzata, chiedendo di ampliare l’ammissibilità degli asset, aumentare i limiti di volume e rimuovere le restrizioni temporali sulle licenze previste dal regime pilota dell’Unione europea per la tecnologia di registro distribuito (DLT).
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