Amundi, il maggiore gestore di fondi europeo per patrimonio gestito, ha lanciato su Ethereum una classe di quote tokenizzata del suo fondo indicizzato azionario STOXX Europe 600, ampliando la propria offerta di investimenti basati sulla blockchain oltre i fondi del mercato monetario.

La nuova classe di quote è stata emessa su Ethereum in collaborazione con CACEIS, una società europea di servizi per l’asset servicing che ha fornito l’infrastruttura di tokenizzazione. Il fondo continuerà a essere disponibile attraverso i tradizionali canali di investimento, ha dichiarato Amundi in un annuncio di giovedì.

Il fondo replica l’indice STOXX Europe 600, che comprende 600 società europee a grande, media e piccola capitalizzazione dei mercati sviluppati. Amundi ha dichiarato di voler sviluppare una gamma più ampia di fondi tokenizzati per clienti istituzionali e piattaforme digitali, citando possibili miglioramenti in termini di accessibilità, velocità di regolamento ed efficienza operativa.

Il lancio segue l’introduzione da parte del gestore patrimoniale della sua prima classe di quote di un fondo del mercato monetario tokenizzato nel novembre 2025, anch’essa sviluppata con CACEIS su Ethereum.

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Il mercato delle azioni tokenizzate cresce mentre dominano le società statunitensi

La mossa di Amundi arriva in un contesto di rapida crescita del mercato globale delle azioni tokenizzate, sebbene i prodotti più grandi restino concentrati su asset legati agli Stati Uniti.

Il valore delle azioni tokenizzate ha raggiunto i 4,24 miliardi di dollari mercoledì 4 novembre, con un aumento di quasi il 27% negli ultimi 30 giorni, secondo i dati di RWA.xyz. I 10 maggiori prodotti azionari tokenizzati della piattaforma per valore erano tutti legati a società statunitensi o a titoli quotati negli Stati Uniti, tra cui Securitize, SpaceX, Circle e Alphabet.

Azioni tokenizzate. Fonte: RWA.xyz

Nel frattempo, le società finanziarie europee hanno chiesto ai regolatori di accelerare le riforme. Ad aprile, una coalizione di 39 società e gruppi industriali ha avvertito che l’UE rischiava di rimanere indietro rispetto agli Stati Uniti nella finanza tokenizzata, chiedendo di ampliare l’ammissibilità degli asset, aumentare i limiti di volume e rimuovere le restrizioni temporali sulle licenze previste dal regime pilota dell’Unione europea per la tecnologia di registro distribuito (DLT).

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