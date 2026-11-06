Le criptovalute più piccole potrebbero diventare disponibili nei piani pensionistici 401(k) statunitensi nell’ambito di una proposta di norma del Dipartimento del Lavoro, ma gli esperti affermano che potrebbero incontrare più difficoltà rispetto a Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH).

La norma è arrivata giovedì alla Casa Bianca per la revisione finale, secondo l’Office of Information and Regulatory Affairs. Mira a rendere più semplice per i piani pensionistici offrire investimenti alternativi come le criptovalute, fornendo al contempo maggiore protezione legale ai datori di lavoro e ai gestori dei piani.

La proposta di marzo del Dipartimento del Lavoro non specifica quali asset digitali potrebbero essere inclusi né stabilisce un requisito minimo di capitalizzazione di mercato. Tuttavia, indica ai gestori dei piani pensionistici di considerare sei fattori nella scelta: performance, commissioni, liquidità, valutazione, benchmark e complessità.

La proposta potrebbe aprire la porta a un numero maggiore di criptovalute nei piani pensionistici, ma non garantisce che saranno offerte. E per quanto riguarda i token più piccoli, gli esperti affermano che potrebbero incontrare difficoltà a causa della loro storia limitata, della liquidità e di altri rischi.

Perché le criptovalute più piccole potrebbero incontrare difficoltà

Teresa Goody Guillén, managing partner di Bellementis PLLC, ha affermato che Bitcoin ed Ether saranno probabilmente le prime criptovalute a essere offerte, grazie ai loro mercati e prodotti d’investimento consolidati. Bitcoin ed Ether sono le due criptovalute con la maggiore capitalizzazione di mercato, pari rispettivamente a circa 1.500 miliardi e 273 miliardi di dollari, secondo i dati di CoinGecko alle 20:01 UTC del 6 novembre.

Tuttavia, ha aggiunto, ciò non esclude automaticamente le altcoin. Al contrario, chi gestisce i piani 401(k) dovrebbe dimostrare che le proprie scelte d’investimento sono prudenti.

«La vera domanda non è quali criptovalute scelgano i regolatori, ma se un investimento soddisfi gli stessi standard di prudenza, liquidità, valutazione e tutela degli investitori di qualsiasi altra opzione pensionistica», ha affermato Guillén.

Ha aggiunto che, sebbene la capitalizzazione di mercato di un asset digitale sia importante, non dovrebbe essere il fattore decisivo. «Grande non significa adatto, e piccolo non significa escluso», ha affermato Guillén. «Gli asset digitali non dovrebbero ricevere un trattamento speciale né essere esclusi perché utilizzano una tecnologia diversa.»

Bernardo Brites, cofondatore e CEO di Trace Finance, ha fatto eco alle parole di Guillén, aggiungendo: «Se si sottopone qualsiasi token a quell’elenco, la risposta è breve. Bitcoin supera chiaramente la prova. Ether la supera; tutto il resto fallisce per track record o benchmark prima ancora che un fiduciario arrivi alla capitalizzazione di mercato.»

Brites ha spiegato che, in questa situazione, la capitalizzazione di mercato conta solo indirettamente. «Il test pratico è più semplice: un comitato di piano può documentare ogni giorno un prezzo affidabile proveniente da un veicolo regolamentato?», ha affermato. «Se non può, non sarà incluso.»

Gli ETF potrebbero precedere le partecipazioni dirette in criptovalute

Sebbene la proposta del Dipartimento del Lavoro non limiti gli investimenti in criptovalute agli exchange-traded fund (ETF) o ai fondi gestiti, gli esperti hanno affermato che tali prodotti saranno probabilmente offerti prima delle partecipazioni dirette in criptovalute.

«Gli ETF e i fondi gestiti probabilmente arriveranno per primi perché si adattano agli attuali sistemi di custodia e registrazione», ha affermato Guillén. Al contrario, detenere direttamente criptovalute solleverebbe ulteriori preoccupazioni riguardo a conservazione, cybersicurezza e prezzi, ha affermato Guillén. Tuttavia, ha aggiunto che tali rischi non dovrebbero escluderli automaticamente.

Anche Brites prevede che gli investimenti in criptovalute diventeranno disponibili gradualmente. Ha affermato che probabilmente arriveranno prima le opzioni di intermediazione esistenti, seguite da ETF autonomi e fondi che includano piccole quantità di criptovalute.

Prevede che alcune opzioni d’investimento in criptovalute diventino disponibili nel 2027, seguite dagli ETF presso i datori di lavoro più grandi nel corso dello stesso anno. Le criptovalute potrebbero diventare più ampiamente disponibili nei fondi pensionistici entro il 2028, ha affermato.

«La norma modifica il rischio legale, non l’infrastruttura operativa, e l’infrastruttura operativa è più lenta», ha affermato Brites. «La revisione della Casa Bianca può richiedere fino a novanta giorni, poi ci sono la pubblicazione e una data di entrata in vigore, in genere sessanta giorni dopo.»

Restano incertezze legali

Brites ha inoltre spiegato che l’incertezza legale potrebbe rallentare l’adozione. La proposta offrirebbe ai gestori dei piani pensionistici una certa protezione dalle cause legali, ma non impedirebbe loro di essere citati in giudizio per le decisioni d’investimento.

Ha inoltre avvertito che le future amministrazioni potrebbero revocare la norma, una possibilità che potrebbe rendere i datori di lavoro esitanti ad aggiungere criptovalute ai piani pensionistici a lungo termine.

«Le indicazioni del 2022 sono state revocate nel 2025; un fiduciario che firma un piano decennale deve considerare anche la possibilità che questa norma venga revocata», ha affermato. «E poiché i tribunali mostrano una deferenza minore verso le agenzie, il peso che il safe harbor avrà nelle controversie è a sua volta incerto.»