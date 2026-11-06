La banca centrale russa ha finalizzato le regole che consentono alle borse di offrire Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e Tether USDt (USDT) agli investitori retail a partire dal 17 novembre.

In base alle regole, gli investitori non qualificati possono acquistare ogni anno fino a 300.000 rubli (circa 3.700 dollari) in criptovalute tramite ciascun intermediario, inclusi broker, gestori patrimoniali e fornitori di servizi di exchange di criptovalute. Gli investitori qualificati non sono soggetti a limiti di acquisto, ma tutti gli investitori devono superare un test obbligatorio prima di fare trading.

La direttiva si basa sulla legge firmata dal presidente russo Vladimir Putin il 4 agosto, che istituisce un mercato regolamentato delle criptovalute sotto la supervisione della banca centrale.

Una settimana dopo, l’11 agosto, la Banca di Russia ha pubblicato le sue norme in forma di bozza, indicando BTC, ETH e USDT come idonei al trading pubblico sulla base della capitalizzazione di mercato, del volume medio giornaliero degli scambi e di almeno cinque anni di dati storici sui prezzi presso borse estere.

La legge è entrata in vigore il 1° settembre e successivamente la Banca di Russia ha autorizzato Sberbank, la maggiore banca del Paese, a offrire servizi di exchange di criptovalute a ottobre.

Gli sviluppi normativi arrivano mentre la Borsa di Mosca, la maggiore borsa valori russa e una società quotata in borsa, si prepara a lanciare il trading di criptovalute il 1° dicembre, offrendo inizialmente le tre criptovalute tramite operazioni pilota.

La Russia limiterà il trading di criptovalute peer-to-peer

Mentre amplia l’accesso alle criptovalute attraverso piattaforme regolamentate, la Russia sta anche inasprendo le restrizioni sulle transazioni al di fuori di quei canali.

Il trading diretto di criptovalute peer-to-peer sarà vietato a partire dal 1° luglio 2027, mentre i trasferimenti da conti digitali regolamentati a wallet in autocustodia sono già vietati, secondo la Banca di Russia. Il Paese mantiene inoltre il divieto di utilizzare le criptovalute per pagare beni e servizi.

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