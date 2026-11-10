Securitize accetta di acquistare River One per espandersi nel credito garantito da asset

La piattaforma di tokenizzazione sostenuta da BlackRock Securitize ha accettato di acquistare River One, una società di finanziamento di New York, in un’operazione che, secondo quanto dichiarato lunedì dalla società, espanderebbe l’attività di Securitize nel credito garantito da asset.

L’operazione aggiungerebbe un nuovo livello di finanziamento alla piattaforma di Securitize, espandendola nel credito garantito da asset, secondo un comunicato di lunedì.

River One sta sviluppando una tecnologia che consentirebbe ai finanziatori di accedere a finanziamenti in stablecoin. I finanziatori potrebbero utilizzare pool di prestiti a piccole imprese o crediti commerciali come garanzia per prendere denaro in prestito e finanziare nuovi prestiti.

L’acquisizione darebbe a Securitize un ruolo nell’organizzazione del credito, accanto alla sua attività esistente di emissione e gestione di asset tokenizzati per società come BlackRock. L’acquisizione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2026.

Securitize è la seconda piattaforma di real-world asset (RWA) per dimensioni, con 3,7 miliardi di dollari di valore RWA totale. Ondo è al primo posto con 4,1 miliardi di dollari, secondo RWA.xyz.

Securitize ha annunciato l’operazione insieme ai risultati del terzo trimestre. I ricavi sono aumentati del 13% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 18,6 milioni di dollari, mentre la società ha registrato una perdita netta di 66,3 milioni di dollari. Securitize ha dichiarato che circa 60 milioni di dollari della perdita riflettevano spese in gran parte non monetarie e oneri contabili legati principalmente alla combinazione aziendale e alla quotazione in borsa.

Cointelegraph ha contattato Securitize e River One per un commento.

Correlato: Securitize perde il 16% dopo risultati inferiori alle attese, calano i ricavi dalla tokenizzazione