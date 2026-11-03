Gli afflussi netti di Binance tornano positivi a 2,3 miliardi di dollari mentre i prelievi aumentano

Binance ha registrato afflussi netti per 2,3 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore mentre ampliava i prelievi dopo l’hack da 6,3 miliardi di dollari della scorsa settimana.

L’exchange ha guidato gli exchange centralizzati monitorati da DefiLlama per afflussi netti a 24 ore. Nello stesso periodo, Bitfinex ha registrato circa 280 milioni di dollari e Bitget circa 127 milioni di dollari.

«Alle 03:00 UTC, vediamo che i depositi orari superano i prelievi, a indicare un miglioramento dell’attività degli utenti e una stabilizzazione dei flussi», ha dichiarato Binance martedì su X.

Gli afflussi segnano un’inversione rispetto a lunedì, quando Binance ha registrato più di 7 miliardi di dollari di deflussi netti a 24 ore. In quel momento, OKX ha guidato gli exchange con circa 445 milioni di dollari di afflussi netti.

Binance ha sospeso i prelievi venerdì dopo l’hack da 6,3 miliardi di dollari di giovedì mentre indagava sulla violazione e svolgeva controlli di sicurezza. Ha iniziato a ripristinare i prelievi alle 06:00 UTC di domenica e ha riaperto i prelievi per alcune valute fiat lunedì, mentre i deflussi hanno iniziato a rallentare.

In un aggiornamento sul ripristino di domenica, Binance ha dichiarato di aver sostituito circa il 95% degli asset interessati. Il restante 5% era costituito da token meno liquidi, il cui reperimento tramite acquisti sul mercato e fuori mercato ha richiesto più tempo.

L’exchange si è impegnato a coprire le perdite usando le risorse aziendali e i fondi di protezione, senza trasferirle ai clienti.

Sabato, il Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti ha attribuito l’attacco alla Corea del Nord. La Corea del Nord ha negato ogni responsabilità martedì; Kim Yo Jong, sorella del leader Kim Jong Un, ha liquidato l’accusa definendola «retorica assurda».

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