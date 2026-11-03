Martedì gli elettori statunitensi si recheranno alle urne per le elezioni di metà mandato, che potrebbero modificare il controllo del Congresso e orientare il futuro della regolamentazione delle criptovalute.

Secondo un rapporto di Reuters del 27 ottobre, i gruppi del settore crypto hanno speso complessivamente circa 176 milioni di dollari in oltre 100 competizioni elettorali durante questo ciclo elettorale.

Coinbase, Ripple e Andreessen Horowitz sono tra i principali finanziatori della rete politica Fairshake.

I risultati potrebbero ridefinire le prospettive del CLARITY Act, rimasto bloccato, e determinare quali legislatori guideranno le commissioni che supervisionano il settore.

I democratici puntano a controllare il Congresso

I repubblicani arrivano alle elezioni di metà mandato di martedì controllando entrambe le camere del Congresso, con 219 seggi alla Camera dei rappresentanti e 53 al Senato, secondo il dashboard elettorale della Blockchain Association.

I democratici cercano di ribaltare queste maggioranze; secondo i dati di Kalshi disponibili al momento della pubblicazione, i mercati predittivi danno il partito favorito per conquistare la Camera e il Senato.

Gli elettori decideranno tutti i 435 seggi della Camera e 35 seggi del Senato, determinando quale partito controllerà il Congresso negli ultimi due anni del secondo mandato del presidente Donald Trump.

Un controllo democratico potrebbe portare a un maggiore scrutinio congressuale sulle attività crypto legate a Trump e sulle decisioni delle autorità di regolamentazione. Il controllo del Senato influenzerebbe anche la conferma dei futuri candidati presidenziali a incarichi nelle autorità di regolamentazione.

Ohio, Nebraska e Texas attirano l’attenzione sul settore crypto

La competizione per il Senato in Ohio tra il repubblicano Jon Husted e il democratico Sherrod Brown è un importante banco di prova per l’influenza politica del settore crypto. Secondo quanto riferito, i gruppi del settore hanno speso più di 50 milioni di dollari per opporsi a Brown, un critico di lunga data del settore crypto che potrebbe tornare a ricoprire un ruolo di rilievo in una commissione del Senato.

In Nebraska, il senatore repubblicano Pete Ricketts deve affrontare l’indipendente Dan Osborn. Ricketts, membro della Commissione bancaria del Senato che ha sostenuto una legislazione favorevole al settore crypto, ha beneficiato di una spesa di Fairshake pari a quasi 11 milioni di dollari, secondo il Washington Examiner.

Il Texas è un’altra competizione da seguire, con il repubblicano Ken Paxton che affronta il democratico James Talarico in un’elezione senatoriale molto combattuta. Come Cointelegraph ha precedentemente riferito, il Digital Freedom Fund, sostenuto dai gemelli Winklevoss, ha speso denaro per sostenere Paxton.

Il CLARITY Act deve affrontare difficoltà indipendentemente da chi vincerà

Un cambiamento nel controllo del Congresso potrebbe ritardare il CLARITY Act, sebbene il disegno di legge sulla struttura del mercato crypto abbia già incontrato difficoltà sotto la leadership repubblicana.

La legislazione dividerebbe la supervisione dei mercati crypto tra la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission, oltre a stabilire regole per gli intermediari. Il Senato non è riuscito a farlo avanzare in un voto procedurale di 49–50 il 15 settembre, non raggiungendo i 60 voti richiesti.

Il senatore democratico Mark Warner ha citato garanzie insufficienti contro il fatto che Trump traesse profitto dalle politiche crypto della sua amministrazione. I promotori repubblicani hanno affermato che la loro versione finale incorporava sostanziali concessioni in materia di etica richieste dai democratici.

«Un cambiamento nel controllo del Congresso molto probabilmente azzererebbe il calendario del CLARITY Act», ha dichiarato a Cointelegraph Christian Davies, responsabile del gruppo per l’innovazione e il capitale digitale presso Relm Insurance.

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Ryan Kirkley, CEO di Global Settlement Network, ha concordato sul fatto che le difficoltà vadano oltre il controllo del partito.

«Il CLARITY Act stava già incontrando difficoltà per superare il Senato con i repubblicani al controllo, quindi è chiaro che il problema va oltre il partito che detiene la maggioranza», ha affermato Kirkley.

Il settore ha già ottenuto un quadro federale per le stablecoin attraverso il GENIUS Act, diventato legge nel luglio 2025.

La storia di Bitcoin durante le elezioni di metà mandato offre pochi indizi ai trader

L’andamento storico del prezzo di Bitcoin (BTC) durante le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti ha attirato l’attenzione sui social media, ma gli analisti avvertono che i ribassi passati offrono poche indicazioni su ciò che potrebbe accadere dopo il voto di martedì.

Fonte: ManGana

«Leggerei con cautela il significato del record di Bitcoin dopo le precedenti elezioni di metà mandato. Non ci sono stati abbastanza cicli per poter parlare di uno schema, e oggi il mercato è strutturato diversamente: i flussi degli ETF, i portafogli istituzionali e la liquidità globale influenzano il prezzo molto più di quanto facessero in passato», ha dichiarato a Cointelegraph Michael Heinrich, CEO e cofondatore di 0G Labs.

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Kirkley di GSN ha affermato che i flussi istituzionali, le aspettative sui tassi di interesse e la liquidità del mercato erano fattori più immediati che influenzavano Bitcoin.

«Bitcoin non ha bisogno di un risultato elettorale particolare per avere successo. Ha bisogno di capitale, fiducia e di un contesto macroeconomico che dia nuovamente agli investitori un motivo per assumere rischi», ha dichiarato Kirkley.

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