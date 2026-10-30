Bitcoin (BTC) è rimasto sotto pressione, sotto gli 80.000 dollari, all’apertura di Wall Street di venerdì, mentre i timori sull’IA sono tornati ad alimentare un più ampio sell-off degli asset rischiosi.





Punti chiave:

Bitcoin ha faticato a mantenersi intorno ai 77.000 dollari mentre gli asset rischiosi scendevano in modo generalizzato all’apertura dei mercati statunitensi.

L’indice Nasdaq Composite è sceso a 25.500, il livello più basso dall’inizio di agosto, mentre l’oro è calato a 3.891 dollari l’oncia per la prima volta dall’ottobre 2025.

BTC/USD rischiava di chiudere ottobre con una perdita del 7,7%, la più ampia dal 2014.





Il contagio tecnologico accelera mentre il Nasdaq crolla del 2,5%





I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD era in calo dell’1,1% nella giornata, dopo essere sceso ai livelli più bassi dal 18 settembre.





Grafico a un'ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





I mercati azionari statunitensi hanno aperto nettamente al ribasso, mentre i trader reagivano alle deboli indicazioni previsionali delle principali aziende tecnologiche. Intel, che giovedì aveva avvertito di vendite nel quarto trimestre più deboli di quanto i mercati avessero previsto, ha visto il prezzo delle proprie azioni crollare di quasi il 30% all'apertura di venerdì.





La svendita ha pesato sia sui colossi tecnologici sia sui produttori di chip, mentre le analisi segnalavano nuove sfide per la fiducia nel settore dell'IA.





«Con i timori rinnovati sulla monetizzazione dell'IA, oggi la rotazione azionaria probabilmente continuerà, ma gli indici più ampi rifletteranno il ribasso del settore tecnologico», ha scritto JPMorgan in una nota, citata da CNBC.





L'indice Nasdaq Composite, fortemente esposto al settore tecnologico, era in calo del 2,5% al momento della stesura, attestandosi intorno a quota 25.500, un livello visto l'ultima volta il 3 agosto.





Grafico giornaliero dell’indice Nasdaq Composite. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Oltre alle azioni, il contagio si è esteso ai metalli preziosi, con l’oro scambiato a un prezzo minimo di 3.891 dollari l’oncia, il livello più basso in un anno.





Grafico XAU/USD a una settimana. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Bitcoin verso il peggior ottobre dal 2014





I mercati delle criptovalute hanno continuato a fare i conti con le conseguenze di un attacco da diversi miliardi di dollari contro Binance, il maggiore exchange di criptovalute.





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La piattaforma ha dichiarato che avrebbe coperto le perdite con il proprio capitale, dopo il furto di monete e token per 6,3 miliardi di dollari. Un portavoce ha dichiarato a Cointelegraph che Binance disponeva in quel momento di token corrispondenti per 5 miliardi di dollari.





Commentando le prospettive delle criptovalute, la società di trading QCP Capital ha avvertito che le condizioni macroeconomiche, i timori per il settore tecnologico e l’hack di Binance avevano «creato un periodo di maggiore ricalibrazione del mercato».





«Le indicazioni sugli utili del settore tecnologico riguardo alle future spese in conto capitale resteranno una variabile fondamentale per comprendere la traiettoria degli investimenti nelle infrastrutture per l’intelligenza artificiale e la redditività prevista», ha riassunto nell’analisi di venerdì.





Con BTC/USD a 77.000 dollari, il mese si avviava a chiudersi in calo del 7,7%, segnando la sua peggiore performance di ottobre dal 2014, secondo i dati di CoinGlass.





Rendimenti mensili di BTC/USD. Fonte: CoinGlass



