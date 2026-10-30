Gli aggressori dietro l’hack da 6,3 miliardi di dollari di Binance detenevano venerdì più Bitcoin di quanti ne detenesse l’exchange di criptovalute Coinbase per investimenti e operazioni alla fine di settembre.

La società di analisi blockchain Bitquery ha tracciato 18.270 Bitcoin (BTC), per un valore di circa 1,4 miliardi di dollari, fino a 19 indirizzi collegati all’aggressore.

Coinbase ha dichiarato di detenere 17.954 BTC per investimenti e 117 BTC per le operazioni al 30 settembre, per un totale combinato di 18.071 BTC. Il bottino dell’hacker di Binance superava quel totale di 199 BTC. Le partecipazioni di Coinbase non includono i BTC che l’exchange detiene per i clienti.

BitcoinTreasuries.net classifica Coinbase all’ottavo posto tra le società quotate in borsa per partecipazioni in Bitcoin, sulla base del suo saldo di 17.954 BTC detenuti a scopo d’investimento.

Binance ha confermato venerdì di aver subito un attacco da 6,3 miliardi di dollari e ha dichiarato che circa 3 miliardi di dollari in asset rubati erano stati congelati. L’exchange si è impegnato a coprire tutte le perdite.

La società di intelligence blockchain TRM Labs ha attribuito l’attacco al gruppo di hacker nordcoreano TraderTraitor. Binance ha dichiarato che gli investigatori avevano scoperto ulteriori punti di accesso dopo aver inizialmente sospettato un laptop compromesso appartenente a un ingegnere DevOps.

Secondo Bitquery, 17 degli indirizzi Bitcoin degli aggressori detenevano 1.000 BTC ciascuno, mentre le monete rimanenti si trovavano in altri due wallet. I BTC sono stati rubati dagli hot wallet di Binance durante una violazione che ha interessato nove blockchain in meno di quattro ore giovedì.

Bitquery ha inoltre tracciato 508.621 Ether (ETH) fino agli aggressori, secondo la stessa rilevazione di venerdì, superando i 495.362 ETH che BitcoinTreasuries.net attribuisce a The Ether Machine, al terzo posto nella sua lista dei detentori aziendali di Ether.

Gli aggressori hanno inizialmente rubato 200.630 ETH e accumulato il resto scambiando stablecoin e altri token rubati, ha aggiunto Bitquery.

Aggiornamenti in diretta: Binance scopre ulteriori punti di accesso nell’hack da 6,3 miliardi di dollari