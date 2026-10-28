



Bitcoin (BTC) ha restituito i guadagni iniziali all’apertura di Wall Street di mercoledì, mentre i mercati si preparavano alla decisione della Federal Reserve statunitense sui tassi d’interesse.





Punti chiave:

Bitcoin è sceso di circa lo 0,3% mercoledì, dopo che la volatilità al rialzo non è riuscita a superare stabilmente gli 81.687 dollari.

I mercati azionari statunitensi si sono mossi lateralmente in vista della decisione sui tassi d’interesse e della conferenza stampa del Federal Open Market Committee (FOMC), dopo che il KOSPI sudcoreano aveva guadagnato il 6,6%.

BTC/USD si è arrestato sotto la sua media mobile semplice a 50 giorni, a 81.831 dollari, che ha agito da resistenza locale.





Le azioni statunitensi restano stabili mentre l’attenzione si sposta sul presidente della Fed Warsh





I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD non è riuscito a superare gli 81.700 dollari, invertendo invece la rotta fino a un minimo di 80.297 dollari su Bitstamp. Al momento della stesura, la coppia era in calo dello 0,3% nella giornata.





Le azioni statunitensi hanno aperto stabili in vista del comunicato della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) e della conferenza stampa del presidente della Fed Kevin Warsh. I mercati si aspettavano quasi unanimemente che i funzionari mantenessero i tassi nell’attuale intervallo del 3,75-4%, concentrandosi invece sulle parole di Warsh e sui suoi commenti sull’economia.





I dati del FedWatch Tool di CME Group indicavano una probabilità del 90,6% di una pausa alla riunione della FOMC di mercoledì, mentre per la riunione di dicembre l’esito atteso restava un aumento dei tassi dello 0,25%.





Probabilità del tasso obiettivo della Fed (screenshot). Fonte: CME Group





Keith Alan, cofondatore della piattaforma di trading di criptovalute Material Indicators, riteneva che le parole di Warsh potessero modificare le probabilità per dicembre. Tra le due riunioni, gli operatori avrebbero valutato l’esito delle elezioni di metà mandato statunitensi del 3 novembre.





«I mercati potrebbero aver scontato nessuna variazione dei tassi, ma non hanno scontato l’esito delle elezioni», ha riassunto martedì.





L’indice Nasdaq Composite, fortemente orientato al settore tecnologico, non ha seguito al rialzo l’indice KOSPI Composite sudcoreano dopo che il KOSPI aveva chiuso in rialzo del 6,6%, il suo miglior guadagno giornaliero da luglio.





Grafico giornaliero dell’indice Nasdaq Composite. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Nel suo ultimo commento, l’analista dei dati Charl van Zyl ha suggerito che la mossa della Fed e i principali dati sugli utili tecnologici della settimana avrebbero influenzato in modo sostanziale la percezione dei mercati sulla salute del settore dell’IA.





«Anche dopo un rimbalzo di quasi il 10% in due giorni, l’indice è ancora del 34% sotto il record del 22 giugno, pari a 9.115. Lunedì ha chiuso del 40% sotto quel picco», ha osservato riferendosi all’indice.





I guadagni del prezzo di BTC limitati dalla media mobile a 50 giorni





Dopo che lo slancio rialzista del prezzo di BTC si è affievolito, la media mobile semplice (SMA) a 50 giorni, a 81.831 dollari, ha funzionato da resistenza sui timeframe brevi.





Articolo correlato: L’analisi del prezzo di Bitcoin vede un «forte rally» mentre le monete obsolete diventano inattive





«Una chiusura a 4 ore sotto gli 80.565 dollari riduce la probabilità di un nuovo test della resistenza alla SMA a 50 giorni», ha commentato Alan.





Grafico a quattro ore di BTC/USD con SMA a 50 giorni. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Analizzando la liquidità del book degli ordini degli exchange, la piattaforma di analisi on-chain Glassnode ha segnalato che la liquidità degli ordini di acquisto si spostava ulteriormente sotto gli 80.000 dollari, abbassando la probabile area di inversione qualora il ribasso accelerasse.





«A 80.000 dollari restano solo 3,4 milioni di dollari in ordini di acquisto. Gli ordini si sono spostati verso 78.000-79.000 dollari, dove ammontano complessivamente a circa 42 milioni di dollari, rispetto ai circa 24 milioni di metà ottobre», ha scritto nell’ultima edizione della sua newsletter settimanale, The Week Onchain.





«Questo è il più grande blocco di ordini di acquisto vicino al prezzo e il primo punto in cui ci aspetteremmo l’intervento degli acquirenti durante un calo.»





Mappa di calore della liquidità del book degli ordini di Bitcoin (Binance). Fonte: Glassnode