Gli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno attirato circa 176 milioni di dollari di afflussi netti martedì, prolungando la ripresa per il secondo giorno di negoziazione consecutivo.

Gli afflussi sono aumentati da 110 milioni di dollari lunedì, portando il totale dei due giorni a 286 milioni di dollari, secondo i dati di SoSoValue.

Il rimbalzo ha seguito quasi 774 milioni di dollari di riscatti giovedì e venerdì. Gli afflussi netti negativi di ottobre si sono ridotti a circa 26 milioni di dollari fino a martedì, mentre gli afflussi netti da inizio anno ammontavano a circa 850 milioni di dollari.

Anche il sentiment del mercato è migliorato leggermente. Il Crypto Fear & Greed Index di Alternative.me è salito a 51 da 48 del giorno precedente, rimanendo nel territorio “Neutrale”. Il valore era comunque inferiore a 63, ovvero “Avidità”, della settimana precedente.

Bitcoin (BTC) veniva scambiato a circa 80.818 dollari al momento della pubblicazione, in rialzo dell’1,6% nelle 24 ore precedenti, secondo CoinGecko.

Nel frattempo, gli ETF spot statunitensi su Ether (ETH) hanno continuato a registrare riscatti, segnando circa 149 milioni di dollari di afflussi netti negativi lunedì e martedì dopo quattro settimane consecutive di afflussi netti negativi.

Gli afflussi netti negativi di ottobre hanno raggiunto 1,32 miliardi di dollari fino a martedì, mettendo il mese sulla traiettoria dei maggiori riscatti netti dal novembre 2025.

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