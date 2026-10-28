Bitcoin (BTC) si è avvicinato agli 82.000 dollari mercoledì, mentre l’indice composito sudcoreano KOSPI ha guadagnato oltre il 6%.





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Bitcoin ha raggiunto gli 81.687 dollari mercoledì, estendendo il rimbalzo mentre la liquidità in acquisto si intensificava intorno a 79.000 e 80.000 dollari.

L’indice composito sudcoreano KOSPI ha guadagnato il 6,63%, mentre i titoli tecnologici rimbalzavano dopo le perdite subite all’inizio di ottobre.

Gli analisti sono rimasti incerti su dove BTC/USD costruirà il prossimo intervallo di scambio, mentre la resistenza è rimasta intatta vicino agli 82.000 dollari.





Il prezzo di BTC sale con il KOSPI in rialzo del 9,3% da inizio settimana





I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD estendeva il rimbalzo intraday fino a raggiungere gli 81.687 dollari su Bitstamp.





Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





La coppia ha evitato nuovi minimi sulle temporalità orarie, mentre la liquidità degli ordini d’acquisto si è infittita intorno a 79.000 e 80.000 dollari, secondo i dati di CoinGlass.





Mappa di calore delle liquidazioni di BTC. Fonte: CoinGlass





I mercati delle criptovalute si sono gradualmente rafforzati, mentre si sono attenuate le preoccupazioni per la spesa nell’IA e il finanziamento del debito. Il KOSPI ha chiuso la sessione di negoziazione di mercoledì in rialzo del 6,6%, tornando sopra i 6.000 punti per la prima volta dal 14 ottobre. Il rialzo dell’indice dall’inizio della settimana si attestava al 9,3%.





Grafico giornaliero del KOSPI. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Negli Stati Uniti, l’indice composito Nasdaq, a forte componente tecnologica, ha chiuso in rialzo dell’1,1% martedì, in vista di importanti risultati societari di Microsoft, Alphabet, Amazon e Intel. Samsung dovrebbe pubblicare i risultati del terzo trimestre giovedì.





Parlando con CNBC, Mike Wilson, chief strategist per le azioni statunitensi di Morgan Stanley, ha visto i titoli tecnologici entrare in una nuova fase rialzista sulla scia del loro rimbalzo dopo una vendita generalizzata all’inizio di ottobre.





«La maggior parte della correzione è già terminata. Siamo in una fase correttiva da quattro o cinque mesi... il mercato, credo, ha già assimilato tutto questo in modo molto efficiente», ha dichiarato alla rete martedì.





I mercati continuavano ad aspettarsi che la Fed mantenesse i tassi invariati nella riunione di mercoledì; il FedWatch del CME Group indicava una probabilità del 90,6% che i tassi restassero nell’attuale intervallo tra il 3,75% e il 4%.





Confronto delle probabilità del tasso obiettivo della Fed per la riunione FOMC di ottobre (screenshot). Fonte: CME Group





Il confronto con il mercato ribassista di BTC concentra l’attenzione sulla resistenza a 82.000 dollari





Commentando i ripetuti cali di Bitcoin sotto gli 80.000 dollari, il trader e analista crypto Rekt Capital ha tracciato nuovi paragoni con il mercato ribassista del 2022.





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Secondo Rekt Capital, il grafico settimanale di BTC/USD ricorda la struttura del 2022, mentre non è ancora chiaro se la coppia costruirà un nuovo intervallo sopra la resistenza intorno agli 82.000 dollari.





Sui timeframe settimanali, ha aggiunto Rekt Capital, la coppia non ha ancora abbandonato un «pattern di intervallo di accumulazione macro» tra 60.000 e 80.000 dollari.





Confronto del grafico settimanale BTC/USD. Fonte: Rekt Capital su X.com



