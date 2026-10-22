I prelievi più consistenti si sono verificati durante le due vendite più recenti. Gli investitori hanno ritirato un netto di 6,9 miliardi di dollari tra ottobre 2025 e febbraio 2026, seguiti da 8,2 miliardi di dollari durante il calo di maggio-giugno.
I dati non mostrano se a trainare le vendite siano state le istituzioni o gli investitori retail. DWF non ha separato i due gruppi nella sua analisi.
«Non abbiamo una suddivisione chiara degli acquirenti/venditori esatti degli ETF», ha dichiarato a Cointelegraph un portavoce di DWF Labs.
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Una parte dell’attività sugli ETF proviene anche da investitori che acquistano quote di fondi mentre scommettono contro Bitcoin tramite i futures sul CME, per ottenere il differenziale di prezzo tra le due posizioni. DWF ha stimato che circa un quinto dei flussi potrebbe essere stato coperto in questo modo, sebbene i suoi dati non potessero confermare che gli stessi investitori detenessero entrambe le parti delle operazioni.
Un’analisi di CoinShares pubblicata a giugno ha rilevato che gli investitori professionali hanno ridotto del 17% la loro esposizione agli ETF su Bitcoin nel primo trimestre del 2026. Gli hedge fund e le società di intermediazione hanno rappresentato circa il 96% della riduzione, mentre le banche hanno aumentato le loro partecipazioni.
Secondo il rapporto, dal lancio degli ETF Bitcoin ha subito circa tre vendite del 15% o più all’anno, rispetto alle circa quattro all’anno nel 2022-2023 e alle otto nel 2021.
I cali sono inoltre diventati più graduali, ma le perdite restano comparabili. La vendita mediana ha cancellato il 21,3%, contro il 19,4% nel 2022-2023.
«I cambiamenti non sono dovuti esclusivamente agli ETF», ha dichiarato il portavoce, osservando che la volatilità e la frequenza delle vendite stavano già diminuendo prima del lancio dei fondi nel 2024.
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