I flussi giornalieri degli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin negli Stati Uniti non sono indicatori affidabili della prossima direzione di BTC, poiché gli investitori tendono a inseguire i rally e a vendere durante le fasi di calo, secondo DWF Labs.

In un rapporto di ricerca pubblicato giovedì, DWF ha rilevato che gli investitori hanno ritirato denaro dai fondi in sette degli otto casi in cui il prezzo di Bitcoin è sceso di almeno il 15%. Tutti e nove i rally di tale entità hanno attirato afflussi netti. L’analisi ha esaminato 694 giorni di negoziazione a partire da gennaio 2024, quando gli ETF su Bitcoin sono stati lanciati per la prima volta negli Stati Uniti.

«I flussi degli ETF confermano i movimenti; non li prevedono», ha dichiarato DWF nel rapporto. «Le prove indicano soprattutto che gli investitori reagiscono al prezzo, anziché determinarlo.»

Gli investitori tendevano a investire denaro negli ETF su Bitcoin dopo l’aumento dei prezzi e a ritirarlo dopo il loro calo. Tali flussi offrivano quasi nessun indizio sul fatto che Bitcoin sarebbe salito o sceso nei cinque giorni successivi.

I flussi degli ETF di ciascun giorno avevano una relazione moderata con le variazioni del prezzo di Bitcoin nelle cinque sessioni di negoziazione precedenti a quel giorno, con una correlazione pari a 0,54. Su una scala in cui zero indica l’assenza di relazione, la correlazione per i cinque giorni successivi era pari a 0,03.

ETF outflows in seven of eight Bitcoin sell-offs. Fonte: Source: DWF Labs

I deflussi dagli ETF non mostrano chi ha venduto

I prelievi più consistenti si sono verificati durante le due vendite più recenti. Gli investitori hanno ritirato un netto di 6,9 miliardi di dollari tra ottobre 2025 e febbraio 2026, seguiti da 8,2 miliardi di dollari durante il calo di maggio-giugno.

I dati non mostrano se a trainare le vendite siano state le istituzioni o gli investitori retail. DWF non ha separato i due gruppi nella sua analisi.

«Non abbiamo una suddivisione chiara degli acquirenti/venditori esatti degli ETF», ha dichiarato a Cointelegraph un portavoce di DWF Labs.

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Una parte dell’attività sugli ETF proviene anche da investitori che acquistano quote di fondi mentre scommettono contro Bitcoin tramite i futures sul CME, per ottenere il differenziale di prezzo tra le due posizioni. DWF ha stimato che circa un quinto dei flussi potrebbe essere stato coperto in questo modo, sebbene i suoi dati non potessero confermare che gli stessi investitori detenessero entrambe le parti delle operazioni.

Un’analisi di CoinShares pubblicata a giugno ha rilevato che gli investitori professionali hanno ridotto del 17% la loro esposizione agli ETF su Bitcoin nel primo trimestre del 2026. Gli hedge fund e le società di intermediazione hanno rappresentato circa il 96% della riduzione, mentre le banche hanno aumentato le loro partecipazioni.

Le vendite di Bitcoin hanno rallentato

Secondo il rapporto, dal lancio degli ETF Bitcoin ha subito circa tre vendite del 15% o più all’anno, rispetto alle circa quattro all’anno nel 2022-2023 e alle otto nel 2021.

I cali sono inoltre diventati più graduali, ma le perdite restano comparabili. La vendita mediana ha cancellato il 21,3%, contro il 19,4% nel 2022-2023.

«I cambiamenti non sono dovuti esclusivamente agli ETF», ha dichiarato il portavoce, osservando che la volatilità e la frequenza delle vendite stavano già diminuendo prima del lancio dei fondi nel 2024.

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