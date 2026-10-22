Bitcoin (BTC) è rimasto sotto gli 82.000 dollari intorno all’apertura di Wall Street di giovedì, mentre i titoli sulla guerra in Iran sono tornati a mettere sotto pressione gli asset rischiosi.

Punti chiave:

Bitcoin ha mantenuto perdite giornaliere del 3% giovedì, mentre le azioni statunitensi sono scese a causa delle tensioni geopolitiche.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito la possibilità di una nuova azione militare contro l’Iran, mentre non sono in corso negoziati.

L’analisi del prezzo di BTC ha individuato negli 84.400 dollari un tetto di breve termine in vista della riunione della Federal Reserve del 28 ottobre sui tassi d’interesse.

Le azioni scendono mentre Trump afferma che gli Stati Uniti «non stanno negoziando» con l’Iran

I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD a 81.256 dollari su Bitstamp, in calo del 2,9% nella giornata.

Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Reazioni contrastanti agli utili e alle spese in conto capitale di Tesla, unite a una mentalità di avversione al rischio alimentata dai nuovi commenti di Trump secondo cui gli Stati Uniti «non stanno negoziando» con la parte iraniana, hanno rafforzato la pressione sui mercati.

«Avremo qualcosa, in un modo o nell’altro, che accadrà abbastanza presto. La maggior parte delle persone sembra pensare che sarà dopo le elezioni e vedremo cosa succederà», ha detto ai giornalisti, riferendosi alle elezioni di metà mandato statunitensi del 3 novembre.

Le azioni statunitensi sono scese all’apertura, con l’indice S&P 500 in calo dell’1,3% al momento della stesura. L’indice Nasdaq Composite, fortemente esposto al settore tecnologico, era in calo del 2,3%.

Correlato: I «principali acquirenti» di Bitcoin frenano il rialzo del prezzo di BTC, con 87.700 dollari ora cruciali: Glassnode

«I titoli tecnologici sono finiti sotto pressione tra il rinnovarsi dei timori sulle valutazioni dell’IA. Il rimbalzo dei prezzi dell’energia ha contribuito al tono di avversione al rischio», ha dichiarato Ian Lyngen di BMO Capital Markets a Bloomberg. Ha affermato:

«I Treasury sono emersi come i principali beneficiari, mentre il sentiment globale verso il rischio è finito sotto pressione.»

Grafico giornaliero dell’indice Nasdaq Composite. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Con il miglioramento dei rendimenti obbligazionari, il rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni si è avvicinato al 5% nella giornata, scendendo al livello più basso dal 23 settembre.

Grafico giornaliero del rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni. Fonte: Cointelegraph/TradingView

BTC dovrebbe rimanere in un intervallo ristretto fino alla riunione della Fed

Dopo aver raggiunto quasi gli 85.000 dollari il giorno precedente, l’andamento del prezzo di BTC ha continuato a oscillare attorno al costo di carico degli ETF spot statunitensi su Bitcoin, pari a circa 81.500 dollari.

Mercoledì, gli analisti di Bitfinex Alpha, il ramo di ricerca dell’exchange di criptovalute Bitfinex, hanno previsto che BTC/USD sarebbe stato scambiato in un intervallo ristretto tra 81.300 e 84.400 dollari fino alla prossima riunione dei responsabili della politica sui tassi della Federal Reserve, il 28 ottobre.

«Una domanda sostenuta degli ETF, insieme a metriche di leva stabili, favorirebbe una rottura al rialzo sopra gli 84.400 dollari, mentre i venti contrari macroeconomici, combinati con una chiusura sotto gli 81.300 dollari, aumenterebbero il rischio di un movimento verso il minimo del 15 ottobre, a 79.821 dollari», hanno scritto gli analisti.

Su orizzonti temporali più lunghi, i trader hanno ridimensionato le probabilità di una significativa ripresa del prezzo entro metà gennaio 2027; i trader di Kalshi hanno ridotto al solo 3% le probabilità che BTC/USD raggiunga nuovi massimi storici.

Opinione: Il Regno Unito ha bisogno di un percorso praticabile per accedere alla DeFi regolamentata