Mastercard estende i propri controlli sul rischio dei pagamenti alle transazioni in stablecoin introducendo uno strumento che consente agli istituti finanziari di segnalare attività sospette prima che i fondi si muovano on-chain, dove recuperare i fondi rubati può essere difficile.

Presentato lunedì alla conferenza Money20/20 USA, Stablecoin Security di Mastercard combina i dati tradizionali sui pagamenti con l’analisi della blockchain per individuare frodi, truffe, esposizione a sanzioni e altri rischi di criminalità finanziaria. Borderless.xyz e Keyrails sono i partner iniziali; la disponibilità commerciale globale è prevista per il prossimo anno.

Le banche utilizzano già sistemi di rilevamento delle frodi per monitorare i pagamenti convenzionali. Gli stablecoin aggiungono complessità perché i fondi possono muoversi attraverso più wallet e blockchain, rendendo più difficile valutare il rischio durante tutta una transazione. Mastercard ha dichiarato che Stablecoin Security può generare un punteggio di rischio prima del completamento di un pagamento, consentendo alle banche di individuare le transazioni che potrebbero richiedere un’ulteriore verifica.

Il lancio segna un’ulteriore espansione dell’attività di Mastercard nel settore degli stablecoin, dopo l’acquisizione da 1,8 miliardi di dollari di BVNK ad agosto. Segue inoltre il recente annuncio di una Global Money Platform da parte della società, progettata per portare i pagamenti in stablecoin alle imprese.

L’espansione di Mastercard nel settore degli stablecoin arriva mentre quest’anno la crescita dell’offerta di dollari digitali ha subito un forte rallentamento, anche se i volumi delle transazioni sono accelerati, trainati in parte dalle rimesse e dai pagamenti transfrontalieri. Un recente rapporto di Standard Chartered suggerisce che il mercato degli stablecoin potrebbe raggiungere i 2.000 miliardi di dollari entro il 2030, due anni più tardi rispetto alla previsione iniziale.

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