La SEC thailandese afferma che diverse società valutano ETF crypto, ma nessuna ha presentato domanda
La SEC thailandese afferma che diversi gestori patrimoniali hanno chiesto consultazioni sugli ETF crypto spot, ma non può confermare se i primi fondi saranno lanciati nel 2026.
Il nuovo quadro thailandese per gli ETF spot su criptovalute sta attirando l’interesse dei gestori patrimoniali, ma l’autorità di regolamentazione non ha ancora ricevuto la sua prima domanda.
Diverse società di gestione patrimoniale hanno contattato la Securities and Exchange Commission (SEC) thailandese per consultazioni sul lancio di ETF crypto, ha dichiarato l’autorità a Cointelegraph in una nota giovedì.
«Tuttavia, nessuna società di gestione patrimoniale ha ancora presentato una domanda di approvazione per istituire un ETF crypto», ha dichiarato la SEC, senza identificare le società coinvolte.
La SEC ha inoltre affermato che è troppo presto per stabilire se i primi prodotti riceveranno l’approvazione prima della fine del 2026, osservando che le tempistiche dipenderanno dalla preparazione dei richiedenti, dalle verifiche normative e dai requisiti di tutela degli investitori.
Le nuove regole thailandesi sugli ETF crypto sono entrate in vigore venerdì, consentendo ai gestori patrimoniali di istituire ETF spot su Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH) quotati localmente.
Diverse società offrono già agli investitori thailandesi un’esposizione al BTC attraverso fondi collegati a ETF esteri. ONE Asset Management è diventata il primo gestore patrimoniale thailandese a ricevere nel 2024 l’approvazione per un fondo collegato a un ETF su Bitcoin, mentre MFC Asset Management ha successivamente lanciato un fondo che investe attraverso iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock.
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