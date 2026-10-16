Strategy dichiara condizionalmente dividendi giornalieri mentre STRC oscilla sotto i 100 dollari

Strategy ha dichiarato condizionalmente dividendi giornalieri su STRC, che ha continuato a oscillare sotto il suo valore nominale di 100 dollari.

Strategy, di Michael Saylor, il maggiore detentore aziendale di Bitcoin, ha dichiarato dividendi giornalieri sulle sue azioni privilegiate STRC per novembre, subordinatamente all’approvazione degli azionisti e all’entrata in vigore delle relative modifiche.

Il consiglio di amministrazione della società ha dichiarato dividendi in contanti per ciascun giorno di calendario dal 1° al 30 novembre, con pagamenti a partire dal 2 novembre. Ogni dividendo sarà pagabile nel giorno lavorativo successivo alla relativa data di registrazione, secondo un deposito presentato alla Securities and Exchange Commission.

Il tasso annuo del dividendo di STRC rimarrebbe al 12% per novembre. Strategy ha dichiarato che la dirigenza continuerebbe a raccomandare tale tasso finché il titolo non dimostrerà “un andamento sostenuto e sano vicino ai 100 dollari per azione”.

I dividendi giornalieri potrebbero rendere STRC più interessante per gli investitori e aiutarla a essere scambiata vicino al suo valore nominale di 100 dollari. STRC è uno dei principali strumenti di raccolta fondi di Strategy per gli acquisti di Bitcoin (BTC).

Venerdì STRC è scesa dello 0,2% a 99,32 dollari alle 13:36 UTC, secondo Yahoo Finance.

Strategy ha aggiunto 250 Bitcoin per 21,5 milioni di dollari la scorsa settimana, portando le sue partecipazioni totali a 848.250 BTC. Durante la settimana terminata il 4 ottobre, la società ha riacquistato azioni STRC per un valore di 176 milioni di dollari, spendendo per i riacquisti più di sei volte quanto speso per i suoi acquisti di Bitcoin da 28 milioni di dollari.

Il 29 giugno, Strategy ha presentato un quadro di riferimento per il capitale che consentiva di finanziare i dividendi tramite vendite di Bitcoin e ha aumentato il tasso annuo del dividendo di STRC al 12%.

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