Secondo Ki Young Ju, fondatore e CEO della piattaforma di analisi CryptoQuant, l’aumento dell’hashrate di Bitcoin rappresenta un «segnale rialzista indiretto» da parte degli investitori istituzionali che sostengono diversi miner pubblici di Bitcoin.

«Un hashrate più elevato significa maggiore sicurezza e fondamentali migliori come riserva di valore», ha scritto Ju in un post su X giovedì, aggiungendo di considerarlo un segnale rialzista poiché i miner pubblici sono in gran parte sostenuti da istituzioni della finanza tradizionale (TradFi).

L’hashrate è una misura della potenza di calcolo di una rete blockchain e indica quanti calcoli di hash vengono eseguiti al secondo.

L’hashrate di Bitcoin (BTC) si è ripreso di circa il 45% dai minimi estivi, passando da circa 726 exahash al secondo (EH/s) a luglio a circa 1.050 EH/s mercoledì, secondo i dati di CryptoQuant.

Ju considera il recupero un’approvazione istituzionale della sicurezza e del valore a lungo termine di Bitcoin, oltre a essere generalmente visto come un segnale di fiducia da parte dei miner di BTC.

Tuttavia, l’hashrate globale è rimasto al di sotto del picco di 1.305 EH/s raggiunto nell’ottobre 2025, quando il prezzo di Bitcoin era scambiato sopra i 111.000 dollari. All’apertura dei mercati azionari statunitensi di giovedì, il prezzo era di circa 81.843 dollari.

Hashrate di Bitcoin, prezzo di Bitcoin, grafico a cinque anni. Fonte: CryptoQuant.com

NIP Group amplia la capacità di mining di Bitcoin

I miner pubblici di Bitcoin, come NIP Group (NIPG), quotato al Nasdaq, continuano ad ampliare la propria capacità di mining, contribuendo ulteriormente all’aumento dell’hashrate di Bitcoin.

NIP Group ha reso noto un accordo per l’acquisto di asset on-rack della terza tranche, finalizzato ad acquisire circa 4,47 EH/s di hardware per il mining di Bitcoin già installato, secondo un annuncio di martedì.

Una volta concluso l’accordo, si prevede che le macchine aumenteranno immediatamente la produzione di Bitcoin del miner, mentre l’hashrate totale delle tre tranche dovrebbe raggiungere 13,85 EH/s

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NIP Group è attualmente il 16° miner pubblico di Bitcoin per dimensioni, con un hashrate operativo di 3,11 EH/s. Bitdeer è al primo posto con 79,9 EH/s, secondo i dati di Ziven.

I principali miner pubblici di Bitcoin in base all’hashrate operativo. Fonte: Ziven.io

Secondo Yahoo Finance, mercoledì il prezzo delle azioni di NIP Group è sceso del 6,8%, chiudendo a 6,10 dollari e portando il calo dell’ultimo anno all’86%.

Anche le azioni di altri grandi miner di Bitcoin hanno perso terreno, mentre mercoledì il mercato azionario statunitense ha registrato la svendita più marcata da luglio. TeraWulf, Core Scientific, Cipher Mining e IREN hanno perso ciascuna circa il 12% del proprio valore azionario, poiché dati sull’inflazione superiori alle attese hanno messo sotto pressione i miner di Bitcoin e le società di infrastrutture per l’IA.

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