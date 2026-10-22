Hashrate di Bitcoin, prezzo di Bitcoin, grafico a cinque anni. Fonte: CryptoQuant.com
I miner pubblici di Bitcoin, come NIP Group (NIPG), quotato al Nasdaq, continuano ad ampliare la propria capacità di mining, contribuendo ulteriormente all’aumento dell’hashrate di Bitcoin.
NIP Group ha reso noto un accordo per l’acquisto di asset on-rack della terza tranche, finalizzato ad acquisire circa 4,47 EH/s di hardware per il mining di Bitcoin già installato, secondo un annuncio di martedì.
Una volta concluso l’accordo, si prevede che le macchine aumenteranno immediatamente la produzione di Bitcoin del miner, mentre l’hashrate totale delle tre tranche dovrebbe raggiungere 13,85 EH/s
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NIP Group è attualmente il 16° miner pubblico di Bitcoin per dimensioni, con un hashrate operativo di 3,11 EH/s. Bitdeer è al primo posto con 79,9 EH/s, secondo i dati di Ziven.
I principali miner pubblici di Bitcoin in base all’hashrate operativo. Fonte: Ziven.io
Secondo Yahoo Finance, mercoledì il prezzo delle azioni di NIP Group è sceso del 6,8%, chiudendo a 6,10 dollari e portando il calo dell’ultimo anno all’86%.
Anche le azioni di altri grandi miner di Bitcoin hanno perso terreno, mentre mercoledì il mercato azionario statunitense ha registrato la svendita più marcata da luglio. TeraWulf, Core Scientific, Cipher Mining e IREN hanno perso ciascuna circa il 12% del proprio valore azionario, poiché dati sull’inflazione superiori alle attese hanno messo sotto pressione i miner di Bitcoin e le società di infrastrutture per l’IA.
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