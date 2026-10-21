Cointelegraph
DOGE$0.08306 2.23%
TRX$0.3331 0.50%
LINK$12.62 2.91%
ZEC$1,333.94 9.51%
ADA$0.2274 1.81%
XRP$1.37 3.52%
ETH$2,506.15 2.14%
BTC$84,424.13 1.94%
XMR$604.76 2.48%
BNB$749.39 1.54%
XLM$0.1853 2.66%
SOL$107.99 1.29%
HYPE$81.00 1.09%
Scritto da Nate KostarAutoreRecensito da Robert LakinRedattore

Chainlink, Cardano e altri gruppi blockchain chiedono alla SEC regole crypto più chiare

Ultime notiziePubblicato21 ott 2026

Sei importanti organizzazioni blockchain hanno esortato la SEC a riconoscere formalmente le commodity digitali come attività non qualificabili come titoli nel quadro normativo proposto.

Sei importanti organizzazioni blockchain, tra cui Chainlink Labs e la Cardano Foundation, hanno esortato la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti a classificare formalmente le commodity digitali come attività non qualificabili come titoli, mentre martedì si è conclusa la consultazione pubblica dell’agenzia sulle norme crypto proposte.

In una lettera congiunta datata 20 ottobre, Chainlink Labs, la Cardano Foundation, Hedera, Aptos Labs, Ava Labs e la Stellar Development Foundation hanno chiesto alla SEC di incorporare direttamente la classificazione delle commodity digitali nel quadro proposto Regulation Crypto Assets, sostenendo che affidarsi esclusivamente a indicazioni interpretative lascia gli operatori del mercato in una situazione di incertezza giuridica.

I gruppi hanno sostenuto che l’interpretazione attuale della SEC riconosce le commodity digitali come una categoria distinta, ma che le norme proposte non riflettono esplicitamente tale distinzione, lasciando potenzialmente sviluppatori e altri operatori del mercato incerti su quali norme sui titoli si applichino.

Fonte: Taylor Barr

La lettera chiede inoltre maggiore chiarezza su come le leggi sui titoli si applichino alle transazioni sul mercato secondario che coinvolgono asset digitali, nonché sul trattamento dello staking e di altre attività associate alle reti blockchain decentralizzate.

Il quadro crypto proposto dalla SEC, introdotto ad agosto, ha raccolto circa 140 commenti pubblici in 60 giorni, con operatori del settore e studiosi di diritto che hanno espresso opinioni contrastanti sulle esenzioni proposte per le offerte crypto e su un safe harbor condizionato per determinati token.

Rivista: 5 alternative a Ledger per conservare i tuoi Bitcoin

Cointelegraph si impegna a favore di un giornalismo indipendente e trasparente. Questo articolo di notizie è realizzato in conformità con la Politica Editoriale di Cointelegraph e mira a fornire informazioni accurate e tempestive. I lettori sono invitati a verificare le informazioni in modo indipendente. Consulta la nostra Politica Editoriale https://cointelegraph.it/editorial-policy

Altro sull'argomento