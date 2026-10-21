Fonte: Taylor Barr
La lettera chiede inoltre maggiore chiarezza su come le leggi sui titoli si applichino alle transazioni sul mercato secondario che coinvolgono asset digitali, nonché sul trattamento dello staking e di altre attività associate alle reti blockchain decentralizzate.
Il quadro crypto proposto dalla SEC, introdotto ad agosto, ha raccolto circa 140 commenti pubblici in 60 giorni, con operatori del settore e studiosi di diritto che hanno espresso opinioni contrastanti sulle esenzioni proposte per le offerte crypto e su un safe harbor condizionato per determinati token.
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