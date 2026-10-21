Sei importanti organizzazioni blockchain, tra cui Chainlink Labs e la Cardano Foundation, hanno esortato la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti a classificare formalmente le commodity digitali come attività non qualificabili come titoli, mentre martedì si è conclusa la consultazione pubblica dell’agenzia sulle norme crypto proposte.

In una lettera congiunta datata 20 ottobre, Chainlink Labs, la Cardano Foundation, Hedera, Aptos Labs, Ava Labs e la Stellar Development Foundation hanno chiesto alla SEC di incorporare direttamente la classificazione delle commodity digitali nel quadro proposto Regulation Crypto Assets, sostenendo che affidarsi esclusivamente a indicazioni interpretative lascia gli operatori del mercato in una situazione di incertezza giuridica.

I gruppi hanno sostenuto che l’interpretazione attuale della SEC riconosce le commodity digitali come una categoria distinta, ma che le norme proposte non riflettono esplicitamente tale distinzione, lasciando potenzialmente sviluppatori e altri operatori del mercato incerti su quali norme sui titoli si applichino.

Fonte: Taylor Barr

La lettera chiede inoltre maggiore chiarezza su come le leggi sui titoli si applichino alle transazioni sul mercato secondario che coinvolgono asset digitali, nonché sul trattamento dello staking e di altre attività associate alle reti blockchain decentralizzate.

Il quadro crypto proposto dalla SEC, introdotto ad agosto, ha raccolto circa 140 commenti pubblici in 60 giorni, con operatori del settore e studiosi di diritto che hanno espresso opinioni contrastanti sulle esenzioni proposte per le offerte crypto e su un safe harbor condizionato per determinati token.

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