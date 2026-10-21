La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha annunciato due periodi di consultazione sulle modalità con cui le società che utilizzano la finanza decentralizzata possono conformarsi alle sue linee guida e sulle esclusioni per determinati asset crypto a seguito di «recenti modifiche legislative».

In un avviso pubblicato mercoledì, la FCA ha aperto periodi di consultazione per aiutare le società DeFi a conformarsi alle norme dell’autorità di vigilanza finanziaria in materia di riciclaggio di denaro e criminalità finanziaria. L’agenzia ha inoltre annunciato una consultazione sulle «esclusioni dalla regolamentazione degli asset crypto», citando la recente legislazione del Paese.

Per quanto riguarda la DeFi, la FCA ha dichiarato che la guida proposta «mira a chiarire le norme esistenti, anziché stabilire una nuova politica».

«La DeFi è tra i settori più innovativi dei [servizi finanziari]», ha dichiarato il UK Cryptoasset Business Council in risposta alle consultazioni. «Il Regno Unito può ancora trovare il giusto equilibrio: regole chiare sul perimetro, aspettative proporzionate e un quadro che consenta all’innovazione responsabile di attecchire qui invece di migrare altrove [...] la FCA deve fare le cose per bene».

Le esclusioni dalla regolamentazione delle criptovalute facevano riferimento alla presentazione da parte della FCA di un regime normativo, comprendente gli accordi di custodia degli stablecoin e gli asset di riserva, la cui applicazione dovrebbe iniziare nell’ottobre 2027. La FCA ha aperto le candidature per le entità crypto il 30 settembre, fissando al 28 febbraio 2027 il termine per le società che intendono conformarsi alle norme.

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