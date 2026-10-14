La seconda stablecoin per capitalizzazione di mercato sarà supervisionata dalle autorità francesi e dell’UE in base alla sua classificazione come «token di moneta elettronica significativo».

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha classificato la stablecoin USDC di Circle come token di moneta elettronica significativo ai sensi del quadro dell’UE sui mercati delle criptovalute (MiCA).

In un avviso di mercoledì, l’autorità di vigilanza bancaria ha dichiarato che la classificazione come token di moneta elettronica, assegnata ad altri soli 45 progetti, significa di fatto che la stablecoin USDC sarà supervisionata congiuntamente dall’EBA e dall’autorità di vigilanza francese, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. La stablecoin è la seconda per capitalizzazione di mercato, pari a 73 miliardi di dollari rispetto ai 184 miliardi di dollari di Tether USDt.

La classificazione «significativo» è arrivata mentre molti emittenti di token con sede nell’UE spingevano per stablecoin in dollari statunitensi ancorate regolamentate nella regione. Il CEO di Stable Mint, James Bennett, ha dichiarato a Cointelegraph che, sebbene l’Europa non potesse «far sparire con un desiderio» le stablecoin in dollari, i regolatori potevano controllare le tutele e le regole per gli emittenti.

«Per le aziende europee che effettuano pagamenti transfrontalieri a livello globale, offrire solo una stablecoin in euro non è sufficiente», ha dichiarato a Cointelegraph il CEO di AllUnity Alexander Höptner.

Mentre le autorità e gli emittenti si avvicinano all’adozione delle stablecoin in dollari, i responsabili delle politiche presso la Banca centrale europea continuano a esplorare la possibile introduzione di un euro digitale. L’autorità dell’UE ha proposto per la prima volta la valuta digitale della banca centrale nel 2020, con la possibilità di emettere la valuta nel 2029 dopo la conclusione della legislazione e di un programma pilota.

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