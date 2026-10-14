La società madre di Kraken acquisterà la lituana Saldo Bank nell’ambito dell’espansione nella finanza tradizionale

La società madre dell’exchange di criptovalute Kraken, Payward, acquisterà Saldo Bank, con sede in Lituania, nell’ambito della propria espansione nei servizi finanziari tradizionali, definendo l’operazione «un passo successivo deliberato in una strategia infrastrutturale che stiamo costruendo da anni».

Secondo un’ annuncio di mercoledì, Payward ha firmato un accordo definitivo per acquisire Saldo Finance Oy, una holding finlandese la cui controllata, Saldo Bank UAB, è una banca digitale autorizzata in Lituania.

Payward ha dichiarato che la licenza bancaria nell’UE e la presenza di Saldo Bank le consentiranno di espandersi in quattro mercati operativi, tra cui Lituania, Finlandia, Svezia e Germania, dove la banca offre già depositi vincolati alla clientela retail. L’autorizzazione della banca è inoltre passaportata nei Paesi Bassi.

Si prevede che l’acquisizione si concluda nel 2027, previa ricezione delle consuete autorizzazioni regolamentari. Ciò consentirebbe a Payward Banking di offrire servizi bancari tradizionali, tra cui interessi sui depositi, prodotti di prestito e banking-as-a-service, come l’emissione di carte, il passporting e servizi di prestito alle piccole e medie imprese.

«Una banca dell’UE regolamentata è l’elemento che ci permette di servire i clienti europei nel modo in cui dovrebbe farlo un’istituzione finanziaria primaria: un unico luogo in cui detenere asset, trasferirli liberamente e impiegarli», ha dichiarato Arjun Sethi, co-CEO di Payward.

Ad agosto, Payward ha lanciato una carta di debito multi-asset negli Stati Uniti tramite l’app di pagamento di Kraken, Krak, consentendo ai clienti di spendere crypto e valuta fiat ottenendo fino al 2% di cashback in dollari o Bitcoin.

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