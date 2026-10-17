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Scritto da Michael MillardAutoreRecensito da Bryan O'SheaRedattore

Bitget interromperà i servizi per alcuni utenti in un’operazione una tantum

Ultime notiziePubblicato17 ott 2026

Bitget afferma che i fondi degli utenti sono al sicuro e che l’exchange continuerà a operare durante il cambiamento.

Bitget ha dichiarato che interromperà i servizi per alcuni utenti di criptovalute nell’ambito di un’operazione una tantum

L’exchange di criptovalute ha dichiarato in un post su X sabato che i fondi degli utenti rimarranno al sicuro durante la modifica del servizio per alcuni clienti, mentre la sua piattaforma crypto continua a operare.

Gli utenti possono verificare la sicurezza dei propri asset qui: https://abcdstable.com/academy/how-to-verify-your-assets-in-bitget.

Gli utenti interessati riceveranno notifiche dirette via e-mail, messaggi in-app e/o notifiche push sui prossimi passaggi, sulle scadenze pertinenti e sulle modalità di prelievo. Gli utenti che non hanno ricevuto notifiche ufficiali da Bitget possono continuare a utilizzare i propri account come di consueto.

Il team di assistenza clienti di Bitget può aiutare con gli ordini in sospeso, i prelievi e altre domande relative all’account durante l’intero processo. L’exchange ha ricordato agli utenti di utilizzare esclusivamente i canali ufficiali e di prestare attenzione ai link di phishing, agli account che si spacciano per altri e alle informazioni non verificate.

Cointelegraph ha riferito il 25 settembre che Bitget aveva confermato trasferimenti non autorizzati e sospeso temporaneamente i prelievi mentre indagava su una violazione della sicurezza. Il totale sottratto nella violazione ammontava a circa 388 milioni di dollari, ha dichiarato in seguito una società di sicurezza.

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