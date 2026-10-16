Lo strumento dei segnali del ciclo di mercato di Bitcoin ha mostrato un’azione del prezzo di BTC che ricalca la storia e potrebbe prepararsi a riconquistare una media mobile chiave prima di testare nuovi massimi.

Bitcoin sta tentando di attraversare una “frontiera di svolta” che storicamente ha innescato corse verso nuovi massimi macroeconomici.

Punti chiave:

Bitcoin (BTC) potrebbe proseguire verso nuovi massimi storici se riuscirà ad attraversare la sua media mobile a 20 mesi, situata a 87.165 $, ha riferito CryptoQuant.

La metrica dei segnali del ciclo di mercato ha mostrato BTC/USD pronto a riconquistare questa “frontiera di svolta”, persa nel dicembre 2025.

L’indicatore del ciclo di mercato rialzista-ribassista di CryptoQuant ha continuato a mostrare Bitcoin in un mercato rialzista.



Analisi: il “reset” di Bitcoin è completato mentre ricompare una trendline chiave

I dati della piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant rivelano che BTC/USD ha iniziato una nuova battaglia con la sua media mobile semplice (SMA) a 20 mesi.

La SMA a 20 mesi, pari a 87.165 $ al 16 ottobre, è la trendline attorno alla quale è costruito il popolare indicatore delle Bande di Bollinger. Questo, a sua volta, costituisce la base dello strumento dei segnali del ciclo di mercato di CryptoQuant, che mira a individuare la posizione di Bitcoin all’interno del suo ciclo di mercato.

Le Bande di Bollinger utilizzano la deviazione standard per aggiungere una banda superiore e una inferiore attorno alla SMA a 20 mesi. Attualmente, queste si trovano rispettivamente a 121.640 $ e 52.694 $. L’indicatore di CryptoQuant descrive la zona tra la banda inferiore e la SMA come una “base di accumulazione”, mentre la SMA stessa è definita una “frontiera di svolta”, un precedente punto di capitolazione degli investitori, quando il prezzo è sceso al di sotto della SMA provenendo dall’alto, più recentemente nel dicembre 2025.

Grafico a un mese di BTC/USD con le bande di Bollinger. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Mentre Bitcoin si prepara a testare dal basso la zona di capitolazione, la storia mostra che i breakout riusciti hanno portato a nuovi massimi del ciclo.

«Poco più di un anno dopo il massimo storico (ATH) di 124.709 dollari del 6 ottobre 2025, il mercato ha concluso il suo “reset”», ha riassunto il collaboratore di CryptoQuant GugaOnChain in un post sul blog.

Sebbene le bande di Bollinger non siano concepite per offrire segnali di acquisto e vendita, gli indicatori del ciclo di mercato mostrano che gli “smart money” prendono profitto quando BTC/USD raggiunge la banda superiore. Sebbene questa si trovi attualmente appena al di sotto dell’ultimo massimo storico di Bitcoin, pari a 126.200 dollari nell’ottobre 2025, CryptoQuant ritiene che il prossimo rally proseguirà oltre quel livello.

«Mentre gli investitori retail temono gli attuali 82.442 dollari, pensando che siano il “top”, l’indicatore on-chain BTC: Market Cycle Signals rivela che siamo appena all’inizio del riscaldamento», ha aggiunto GugaOnChain, riferendosi a una zona di supporto del prezzo attuale di BTC.

Grafico dei segnali del ciclo di mercato di Bitcoin. Fonte: CryptoQuant





La SMA a 20 mesi coincide con il livello di apertura di Bitcoin del 2026, pari a 87.490 $, rafforzandone la funzione di resistenza. Come ha riportato Cointelegraph, sui book degli ordini degli exchange rimangono ampie pareti di liquidità in vendita.



I dati on-chain mostrano il consolidamento del mercato rialzista di Bitcoin

CryptoQuant mantiene una posizione ampiamente ottimista sul mercato rialzista emergente di Bitcoin, nonostante le criptovalute e gli asset rischiosi stiano affrontando venti contrari macroeconomici.

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Questa settimana, il collaboratore XWIN Research Japan ha segnalato dati provenienti da tre metriche on-chain che, a suo dire, fornivano motivo di «cauto ottimismo» sul ritorno dello slancio rialzista entro la fine di ottobre.

Alla fine di agosto, il CEO Ki Young Ju ha dichiarato ufficialmente che il mercato ribassista era «finito», sulla base delle letture dell’indicatore del ciclo di mercato rialzista-ribassista. L’indicatore utilizza dati compositi provenienti da diverse metriche di redditività on-chain e mostra un’accelerazione dello slancio rialzista, con una lettura di 0,186 sulla sua scala rispetto a 0,042 ad agosto.

Indicatore del ciclo rialzista-ribassista del mercato di Bitcoin. Fonte: CryptoQuant