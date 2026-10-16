Bitcoin è rimasto sopra gli 80.000 dollari mentre i titoli tecnologici sudcoreani recuperavano dopo un sell-off e i trader riducevano le loro aspettative per un rialzo dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve.

Bitcoin (BTC) veniva scambiato vicino agli 82.000 dollari intorno all’apertura di Wall Street di venerdì, mentre i mercati delle criptovalute si stabilizzavano insieme al rimbalzo dei titoli sudcoreani.

Punti chiave:

La volatilità del prezzo di Bitcoin si è attenuata mentre venerdì i titoli sudcoreani rimbalzavano del 2%, offrendo sollievo dopo un forte sell-off.

Il presidente della Federal Reserve Kevin Warsh non ha fornito indicazioni su ulteriori rialzi dei tassi d’interesse durante una discussione pubblica, mentre i trader hanno ridotto al 15% le probabilità di un aumento di 25 punti base a ottobre.

Gli analisti hanno avvertito che Washington si trova davanti a scelte difficili, mentre il rendimento dei Treasury statunitensi a 10 anni è risalito al 5,13% e i titoli azionari statunitensi sono stati scambiati in un intervallo ristretto.

I trader vedono una sfumatura accomodante nei commenti di Warsh

I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD manteneva gran parte del terreno recuperato dopo il rimbalzo dagli 80.000 dollari di giovedì.

Grafico a quattro ore di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Il calo precedente ha seguito una settimana di vendite sui titoli tecnologici sudcoreani, sebbene la sessione di negoziazione asiatica di venerdì abbia portato un certo sollievo. L’indice composito KOSPI ha chiuso a 5.668, in rialzo del 2% nella giornata, ma ancora in calo dell’8,3% nella settimana.

Grafico giornaliero dell’indice composito KOSPI. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Le azioni statunitensi hanno in gran parte evitato il sell-off sui mercati asiatici, ma venerdì hanno registrato un andamento misto: l’indice composito Nasdaq, fortemente orientato verso i titoli tecnologici, è sceso dello 0,5%, mentre l’S&P 500 è salito dello 0,5%.

Nel frattempo, il presidente della Federal Reserve Kevin Warsh ha offerto agli investitori un certo sollievo, evitando qualsiasi riferimento a ulteriori rialzi dei tassi d’interesse durante una discussione con la direttrice generale del Fondo monetario internazionale (FMI), Kristalina Georgieva.

«Non anticipo le riunioni. Non credo sia opportuno dire ora cosa potrei fare nelle riunioni che ci restano da qui alla fine dell’anno», ha dichiarato.

I mercati sembrano aver interpretato il tono di Warsh come un segnale accomodante sui rialzi dei tassi. I dati del FedWatch Tool di CME Group hanno mostrato che la probabilità di un rialzo dei tassi di 25 punti base a ottobre è scesa al 15%, rispetto al 27% del giorno precedente.

Probabilità del tasso obiettivo della Fed per la riunione FOMC di ottobre (screenshot). Fonte: CME Group

L’economista Robin Brooks ha suggerito che lo stress nel settore dell’IA, un fattore chiave della svendita in Corea, potrebbe essere alla base dell’atteggiamento più distaccato del presidente della Fed.

«Warsh non ha dato alcuna indicazione che la Fed abbia fretta di aumentare i tassi, quindi la riunione di ottobre è ormai praticamente fuori discussione per quanto riguarda un rialzo», ha scritto in un post sul blog, aggiungendo:

«Ciò che sta aiutando la Fed sono i timori di un tracollo dell’IA, che stanno rendendo i mercati più ricettivi a un messaggio accomodante».

I rendimenti dei Treasury statunitensi puntano a un rimbalzo mentre le azioni interrompono la salita

Nel frattempo, i rendimenti dei Treasury statunitensi hanno iniziato a salire mentre le azioni si stabilizzavano, alimentando ipotesi secondo cui il Tesoro statunitense potrebbe alla fine essere costretto a scegliere tra frenare la svendita obbligazionaria e mantenere rialziste le azioni.

Venerdì il rendimento dei Treasury statunitensi a 10 anni si attestava al 5,07%, dopo aver brevemente tentato di invertire la rotta al rialzo, raggiungendo il 5,13%.

Grafico giornaliero del rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni. Fonte: Cointelegraph/TradingView

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Il commentatore di mercato The Kobeissi Letter ha osservato che la debolezza dei titoli azionari è stata l’unica fonte delle correzioni dei rendimenti obbligazionari da agosto. In un’analisi su X pubblicata giovedì, Koebissi ha suggerito che i mercati azionari potrebbero trovarsi in un mercato paradossale «rialzista-ribassista».

Ha sostenuto che, in assenza della guerra tra Stati Uniti e Iran, i titoli azionari sarebbero molto più quotati, aggiungendo che l’inflazione persistente stava alimentando la domanda degli investitori per l’esposizione agli asset, anche mentre la Fed iniziava un nuovo ciclo di rialzi dei tassi.

«Sebbene l’S&P 500 stia entrando nel quinto anno del suo mercato rialzista, riteniamo che attualmente sia scontato un forte ribasso per le azioni. Questo sconto ha funzionato come un mercato ribassista “sotterraneo”, deprimendo le valutazioni azionarie delle aziende più grandi e in più rapida crescita del mondo», ha concluso, aggiungendo:

«Questo contesto può catalizzare un violento rally dell’S&P 500 se e quando verrà infine prezzato.»

Confronto dei rendimenti medi del mercato rialzista dell’S&P 500. Fonte: The Kobeissi Letter su X.com