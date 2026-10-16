Capital B registra una perdita di 78 milioni di dollari nel primo semestre, trainata da una svalutazione del Bitcoin

La seconda tesoreria Bitcoin più grande d’Europa ha raccolto 30 milioni di dollari e aumentato dell’11% le proprie disponibilità di Bitcoin nella prima metà del 2026, nonostante abbia riportato una perdita di 75 milioni di dollari per la svalutazione del Bitcoin.

La società francese quotata in borsa che gestisce una tesoreria in Bitcoin, Capital B, ha riportato una perdita netta di 69,5 milioni di euro (78 milioni di dollari) nella prima metà del 2026, trainata da una svalutazione del Bitcoin pari a 75,8 milioni di dollari.

La svalutazione rifletteva i prezzi del Bitcoin (BTC) al 30 giugno e non ha avuto alcun impatto diretto sulla liquidità, secondo il rapporto della società sul primo semestre 2026, pubblicato giovedì.

Tuttavia, i ricavi consolidati di Capital B sono aumentati del 3,5% su base annua, raggiungendo 6,5 milioni di dollari, mentre l’EBITDA rettificato è stato negativo per 1,2 milioni di dollari. L’EBITDA misura gli utili di una società prima di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni.

I risultati mostrano che la società europea che gestisce una tesoreria in Bitcoin ha continuato a raccogliere fondi per finanziare il proprio accumulo di Bitcoin nonostante le perdite contabili. Capital B ha annunciato aumenti di capitale per un totale di 30 milioni di dollari nella prima metà dell’anno e ha aumentato le proprie disponibilità di Bitcoin dell’11%, da 2.823 BTC a gennaio a 3.139 BTC alla fine di giugno.

Le disponibilità complessive della società hanno successivamente raggiunto 3.538 Bitcoin al 30 settembre, segnando un aumento del 25% dall’inizio dell’anno. La tesoreria di Capital B vale attualmente 290 milioni di dollari, collocandola al 25° posto tra le maggiori tesorerie aziendali in Bitcoin al mondo e al secondo posto in Europa per disponibilità, dopo Bitcoin Group, con sede in Germania, secondo Bitcointreasuries.

Il prezzo delle azioni di Capital B è aumentato dello 0,5% nelle prime contrattazioni di venerdì, ma era in calo del 25% dall’inizio dell’anno, secondo Yahoo Finance.

A luglio, Capital B ha approvato un frazionamento azionario inverso con rapporto 10:1, volto ad ampliare la propria base di investitori istituzionali. A giugno, gli azionisti hanno approvato una capacità di finanziamento fino a 120 miliardi di dollari, inclusi strumenti azionari e di credito, per sostenere la strategia di accumulo di Bitcoin della società.

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