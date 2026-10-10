Le norme dell’Unione europea sull’uso dell’IA sono più che adeguate per gestire agenti fuori controllo, ha dichiarato la responsabile tecnologica dell’UE Henna Virkkunen.

Dopo gli incidenti presso OpenAI ‌e Anthropic, sussistono preoccupazioni a livello globale e si teme che gli agenti di IA fuori controllo possano spingersi oltre il controllo umano.

“La sicurezza e la protezione dei modelli molto capaci sono un tema di grande attualità a livello internazionale e noi in Europa siamo ben attrezzati per affrontarlo”, ha dichiarato Virkkunen in ⁠un’intervista a Reuters venerdì.

L’AI Act dell’UE, che disciplina l’IA in base al livello di rischio, è tra le normative sull’IA più rigorose al mondo. È stato adottato due anni fa.

Virkkunen ha respinto le critiche di chi sostiene che le norme dell’UE sull’IA siano obsolete.

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“Abbiamo il nostro AI Act in vigore e l’AI Act copre l’intero ciclo di vita ​di questi modelli”, ha dichiarato, aggiungendo che le autorità di regolamentazione stanno fornendo alle aziende indicazioni su come valutare i propri modelli, tenendo conto delle raccomandazioni di 60 esperti di IA.

Alla fine di agosto, la Commissione europea ha richiesto informazioni a più di 30 aziende di IA non identificate, chiedendo dettagli sulle loro misure di sicurezza e protezione.

Virkkunen ha dichiarato che sta ora valutando le risposte.

Cointelegraph ha riferito il 13 settembre che il CEO di Anthropic Dario Amodei ha affermato in un post sul blog che la velocità dello sviluppo dell’IA è eccessiva e che, se lasciata senza controllo, potrebbe “superare la nostra capacità di comprendere e controllare questi sistemi”.

Ha affermato che il rapido progresso dell’IA è alimentato dalla sua crescente capacità di costruire la generazione successiva di IA, ovvero dal miglioramento auto-ricorsivo.

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