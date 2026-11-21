Hong Kong ha pubblicato un disegno di legge che sottoporrebbe custodi crypto, consulenti e altri fornitori di servizi di asset virtuali a licenza o registrazione obbligatoria, estendendo la supervisione oltre le piattaforme di trading.

Venerdì, il governo ha ufficialmente pubblicato il disegno di legge 2026 sull’emendamento della legislazione relativa ai servizi di asset virtuali, proponendo di regolamentare quattro attività, tra cui la negoziazione, la consulenza, la gestione e la custodia di asset virtuali. Le società che svolgono tali attività dovrebbero ottenere una licenza dalla Securities and Futures Commission (SFC) o registrarsi presso di essa.

Le modifiche proposte all’ordinanza antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo sottoporrebbero i fornitori a verifiche di idoneità e affidabilità e ad altri requisiti normativi. Anche le banche e i titolari di licenze per strutture di valore conservato, sottoposti alla supervisione della Hong Kong Monetary Authority, dovrebbero registrarsi presso la SFC per offrire servizi di asset virtuali.

Julia Leung, amministratrice delegata della SFC, ha dichiarato che la proposta rafforzerebbe la protezione degli investitori e offrirebbe percorsi più chiari per un’innovazione responsabile. Il disegno di legge è atteso alla prima lettura nel Consiglio legislativo il 2 dicembre.

A ottobre, Hong Kong ha dichiarato che avrebbe introdotto una legislazione riguardante queste quattro attività entro la fine del 2026, dopo le consultazioni sul quadro proposto.

L’ampliamento del regime ha sollevato dubbi sull’attuazione. A gennaio, la Hong Kong Securities & Futures Professionals Association ha avvertito che l’introduzione di licenze senza disposizioni transitorie avrebbe potuto costringere le attività esistenti a sospendere le operazioni mentre le loro domande venivano esaminate. L’associazione ha chiesto un periodo di tolleranza da sei a 12 mesi.

Correlato: Hong Kong aggiunge Hyperliquid all’elenco delle piattaforme crypto «sospette»