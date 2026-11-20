Giovedì il Senato degli Stati Uniti ha approvato una legge che vieterebbe ai mercati predittivi regolamentati a livello federale di offrire contratti legati a guerre, terrorismo, assassinii ed eventi determinati principalmente dalla morte di una persona, inviando il disegno di legge alla Camera per l’esame.

Il DEATH BETS Act, presentato dal senatore democratico Adam Schiff a marzo, è stato approvato giovedì con voto vocale, dopo che i legislatori hanno adottato un emendamento con consenso unanime. Il disegno di legge modificherebbe il Commodity Exchange Act per vietare alle borse registrate presso la CFTC di quotare o compensare contratti legati agli eventi specificati.

La legislazione riguarda anche i contratti che fanno riferimento alle operazioni militari statunitensi e conferisce alla Commodity Futures Trading Commission l’autorità di individuare attività simili che rientrerebbero nel divieto. I contratti sarebbero inoltre vietati se, al momento della quotazione, si prevede ragionevolmente che vengano regolati principalmente sulla base della morte di una persona.

Il disegno di legge è stato presentato per la prima volta a marzo tra le preoccupazioni per l’insider trading, dopo che, secondo quanto riferito, sei trader di Polymarket hanno guadagnato 1 milione di dollari scommettendo sui tempi degli attacchi statunitensi contro l’Iran. Diverse scommesse sono state piazzate poche ore prima delle prime esplosioni riferite a Teheran, alimentando i sospetti che i trader potessero aver avuto accesso a informazioni non pubbliche.

Presentando il disegno di legge, Schiff ha avvertito che consentire ai trader di trarre profitto da eventi violenti potrebbe incoraggiare l’uso improprio di informazioni classificate, minacciare la sicurezza nazionale e creare incentivi alla violenza.

Il disegno di legge passa ora alla Camera dei rappresentanti, dove dovrà essere approvato prima di essere inviato al presidente Donald Trump per la firma.

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