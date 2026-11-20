La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato otto entità con sede in Colorado di aver frodato gli investitori statunitensi per oltre 37 milioni di dollari.

Secondo la SEC, gli imputati attiravano gli investitori fingendosi consulenti d’investimento o rappresentanti di piattaforme di trading di crypto asset, che l’agenzia ha descritto come facciate create per sottrarre denaro agli investitori, in un comunicato stampa diffuso giovedì.

La SEC ha dichiarato che probabilmente le entità erano gestite da persone all’estero, che usavano annunci sui social media per attirare gli investitori in gruppi di chat privati. Inizialmente offrivano consigli sul trading azionario, prima di convincere le vittime a trasferire denaro su false piattaforme crypto, dove queste credevano di acquistare vere criptovalute. I responsabili crearono falsi certificati della SEC e presentarono documenti alla SEC, alla FINRA e alla FinCEN per simulare la legittimità.

Secondo un’ allerta del dicembre 2025, la SEC aveva già avvertito gli investitori che i truffatori usavano chat di gruppo legate agli investimenti per promuovere schemi fraudolenti, anche fingendosi professionisti finanziari.

Secondo le accuse, lo schema operò attraverso quattro coppie successive di consulenti e piattaforme da agosto 2024 a maggio 2026, con gli operatori che cambiavano coppia ogni pochi mesi.

Le otto entità accusate erano Advisor WeChat Capital, Tech Brokerage Asset Alliance Ltd., HB Wealth Advisors, IdeaCrypto Exchange LLC, Convergent Wealth Advisors Inc., RealSimple Crypto Exchange Inc., Associated Wealth Advisors Ltd. ed Essential Crypto Exchange.

«La SEC continua a individuare e smascherare le truffe d’investimento fraudolente che prendono di mira gli investitori statunitensi», ha dichiarato Laura D’Allaird, responsabile della Cyber and Emerging Technologies Unit della Division of Enforcement della SEC, invitando il pubblico a segnalare tali schemi attraverso il portale online dell’agenzia.

Durante l’anno fiscale 2026, la SEC ha avviato 348 procedimenti esecutivi, il 23,7% in meno rispetto ai 456 dell’anno precedente. Nel 2025, la SEC ha avviato 13 procedimenti relativi alle criptovalute, in calo rispetto ai 33 del 2024, secondo Cornerstone Research.

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