La presidente della Banca centrale europea (BCE) Christine Lagarde ha avvertito venerdì che l’Europa ha bisogno di regole comuni per i titoli tokenizzati prima che standard incompatibili si affermino sulle piattaforme di trading.

Intervenendo al Frankfurt European Banking Congress, Lagarde ha affermato che la tecnologia blockchain consente alle aziende di emettere, negoziare e regolare i titoli su un’unica piattaforma. I mercati globali degli asset tokenizzati valevano circa 23 miliardi di euro a marzo, cinque volte la loro dimensione di un anno prima, ha detto.

L’Europa potrebbe creare un mercato unico per questi asset, ha detto Lagarde, ma se le piattaforme adottassero regole diverse crescendo, potrebbero non essere in grado di regolare le transazioni tra loro. Ha affermato che i legislatori hanno un ruolo da svolgere insieme alla BCE.

«Saranno necessarie anche regole comuni, e queste spettano ai legislatori», ha detto.

L’Eurosistema ha lanciato Pontes a settembre, offrendo agli istituti finanziari un modo per regolare le transazioni di titoli tokenizzati in moneta di banca centrale. All’inizio di novembre, il Meccanismo europeo di stabilità ha utilizzato Pontes per regolare un’obbligazione digitale da 1 miliardo di euro (circa 1,1 milioni di dollari).

Attraverso un secondo progetto, Appia, l’Eurosistema sta collaborando con gli operatori di mercato su standard comuni per i titoli tokenizzati. Prevede di pubblicare un progetto di riferimento nel 2028.

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