I candidati indicati dal presidente Donald Trump per occupare due posti vacanti presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense hanno risposto giovedì a domande sulla tutela degli investitori, sulla supervisione normativa e sull’innovazione finanziaria durante un’audizione di conferma al Senato, inclusa l’attenzione all’approccio dell’agenzia nei confronti dei titoli tokenizzati.

Kristin Johnson, candidata democratica di Trump, ha sostenuto un processo formale di definizione delle regole per affrontare le preoccupazioni relative all’esenzione dell’agenzia per la negoziazione di azioni tokenizzate.

«Ritengo fermamente che la regolamentazione migliori attraverso il periodo di preavviso e commento», ha dichiarato Johnson alla Commissione bancaria del Senato in risposta alla senatrice democratica Angela Alsobrooks. Ha aggiunto che avrebbe accolto con favore l’opportunità di affrontare attraverso tale processo le questioni interessate dall’esenzione.

L’ esenzione del 17 settembre della SEC consente alle piattaforme idonee di negoziare versioni basate su blockchain di azioni quotate negli Stati Uniti senza registrarsi come borse valori, a determinate condizioni. L’ordine è entrato in vigore immediatamente e invita a presentare commenti su possibili modifiche.

Johnson, ex commissaria della Commodity Futures Trading Commission, è comparsa insieme al repubblicano Steven Levine, ex collaboratore del commissario della SEC Mark Uyeda. Se confermati, porterebbero la commissione, composta da cinque membri, a quattro membri, con tre repubblicani e una democratica.

L’audizione si svolge mentre la SEC ha ridimensionato l’attività di enforcement e perseguito modifiche normative destinate ad accogliere gli asset digitali, inclusi gli sforzi per agevolare i titoli tokenizzati che hanno attirato l’attenzione dei legislatori e degli operatori di mercato.

Le aziende respingono le quotazioni di azioni tokenizzate

La misura ha suscitato obiezioni da parte di società quotate, con 67 aziende contrarie alla tokenizzazione delle proprie azioni sulla piattaforma OKXICE, secondo un avviso pubblico del 5 novembre.

Johnson ha inoltre citato le preoccupazioni relative alla conformità in materia di antiriciclaggio e Know Your Customer, osservando che le obiezioni all’esenzione andavano oltre la tutela degli investitori.

Levine, nel frattempo, ha dichiarato di non aver studiato attentamente l’esenzione per l’innovazione, ma di aver compreso che fosse limitata nel tempo e includesse tutele per gli investitori. Ha sottolineato che il Congresso aveva autorizzato la SEC a concedere esenzioni dalle leggi federali sui titoli quando ciò serve il pubblico interesse e rimane coerente con i requisiti di tutela degli investitori.

Ha indicato gli exchange-traded fund come esempio di innovazione finanziaria sviluppatasi inizialmente attraverso esenzioni normative prima di essere soggetta a regole più ampie dell’agenzia.

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Il Senato valuta le nomine bipartisan alla SEC

Se confermata, Johnson diventerebbe l’unica commissaria democratica della SEC, uno sviluppo che secondo alcuni esponenti del settore crypto potrebbe rafforzare l’approccio dell’agenzia alla regolamentazione.

«Le crypto non sono una questione partitica e le regole emanate da una commissione bipartisan poggeranno su basi più solide», ha dichiarato a Cointelegraph Jessica Martinez, direttrice per le politiche statunitensi presso Fireblocks, società di infrastrutture per asset digitali.

Martinez ha aggiunto che anche i commissari di minoranza possono influenzare la politica contestando le proposte e spingendo affinché le questioni irrisolte siano affrontate prima che le regole vengano finalizzate.

Secondo le osservazioni conclusive della commissione, i senatori hanno tempo fino a mezzogiorno di venerdì per presentare ulteriori domande scritte ai candidati, che dovranno rispondere entro le 17:00 ET del 24 novembre.

Le nomine potrebbero quindi passare a un voto della commissione prima di essere sottoposte all’esame dell’intero Senato. Entrambi i candidati avrebbero bisogno della conferma del Senato prima di assumere i propri incarichi presso la SEC.

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