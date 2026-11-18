La spinta della Russia a sottoporre il trading di criptovalute alla supervisione governativa sta suscitando preoccupazioni: una maggiore trasparenza potrebbe esporre gli operatori del mercato a sanzioni internazionali.

Alcune aziende sono riluttanti a entrare nel registro pubblico della Banca di Russia degli exchange di criptovalute perché temono di diventare obiettivi delle sanzioni, ha dichiarato mercoledì a Cointelegraph una persona a conoscenza delle discussioni normative.

I rappresentanti del settore hanno chiesto ripetutamente alla banca centrale di mantenere privato il registro, ma il regolatore ha rifiutato, sostenendo che le aziende crypto dovrebbero rispettare gli stessi requisiti dei fornitori tradizionali di servizi finanziari, ha affermato la fonte.

Le preoccupazioni emergono mentre l’Unione europea prepara il suo 22° pacchetto di sanzioni contro la Russia, che dovrebbe includere nuove restrizioni sulle piattaforme crypto.

Il registro crypto russo cresce fino a 30 operatori, ma il lancio del trading resta incerto

Le nuove regole russe che consentono agli investitori retail di acquistare Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e USDt di Tether (USDT) sono entrate in vigore lunedì, e il registro della banca centrale riportava 30 operatori autorizzati di exchange a mercoledì.

L’elenco comprende i principali istituti di credito Sberbank e VTB, ma la sola registrazione non stabilisce se i clienti possano già completare transazioni.

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Alexander Nam del Center for Decentralized Finance and Digital Financial Assets Research dell’Università HSE ha dichiarato che il mercato deve ancora affrontare ostacoli tecnici e normativi, tra cui la sperimentazione con gli investitori, l’esecuzione degli ordini, il regolamento e la custodia.

«L’inclusione nel registro non significa di per sé essere pronti a servire pienamente gli investitori», ha dichiarato Nam a Cointelegraph.

Alexander Brazhnikov dell’Associazione russa delle criptovalute e della blockchain ha dichiarato a Cointelegraph di non aver individuato, lunedì, alcun operatore registrato che offrisse un accesso retail confermato.

I piani sulle sanzioni dell’UE incombono sul lancio crypto russo di dicembre

La Borsa di Mosca (MOEX), principale sede di negoziazione di titoli della Russia, prevede di avviare il trading di criptovalute il 1° dicembre, consentendo agli investitori di accedere al mercato tramite i broker anziché direttamente attraverso la borsa. Cointelegraph ha contattato VTB, T-Invest Lab e MOEX per ulteriori dettagli sui rispettivi piani di lancio del trading di criptovalute, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto risposta.

La Commissione europea avrebbe in programma di presentare il prossimo pacchetto di sanzioni prima del vertice del Consiglio europeo del 26-27 novembre, pochi giorni prima del lancio previsto da MOEX.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato mercoledì che le sanzioni occidentali si erano ritorte contro i loro promotori e avevano rafforzato l’economia russa, intervenendo al vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico a Shenzhen.

L’attività crypto complessiva della Russia è diminuita nonostante la spinta a creare un mercato regolamentato del trading. Il valore delle transazioni in criptovalute è diminuito del 14,7% fino a 284,1 miliardi di dollari nell’anno terminato a giugno 2026, secondo Chainalysis. Il Paese rappresentava comunque circa il 44% dell’attività crypto dell’Europa orientale.

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