Un giudice federale statunitense ha assolto due fratelli accusati di aver estratto 25 milioni di dollari dai bot di trading su Ethereum, stabilendo che i procuratori non hanno dimostrato che avessero fornito dichiarazioni false sostanziali durante il presunto exploit.

In una sentenza di lunedì, la giudice Jessica Clarke ha assolto Anton e James Peraire-Bueno dalle accuse di frode telematica e dai relativi capi d’imputazione. I procuratori sostenevano che i fratelli, formatisi al MIT, avessero sfruttato nell’aprile 2023 una vulnerabilità nel software MEV-boost (maximal extractable value) per attirare i bot di trading sandwich in transazioni che avrebbero poi interrotto, assicurandosi 25 milioni di dollari in circa 12 secondi.

La giudice ha dichiarato che le transazioni non costituivano false promesse né frode criminale e che il caso non riguardava il fatto che le azioni dei fratelli fossero etiche o potessero violare altre leggi.

Il loro primo processo si è concluso con un processo nullo quando i giurati non sono riusciti a raggiungere un verdetto nel novembre 2025.

Peter Van Valkenburgh, direttore esecutivo di Coin Center, ha definito l’assoluzione “un’ottima notizia”, affermando che la teoria dei procuratori sui validatori onesti rischiava di permettere al governo di imporre i propri standard di condotta ai validatori di Ethereum attraverso le leggi sulla frode telematica.

“Chiunque partecipi a una rete aperta dovrebbe chiedersi se i procuratori potrebbero in seguito dichiarare il suo comportamento ‘disonesto’ e trascinarlo in tribunale”, Van Valkenburgh ha dichiarato.

La sentenza ha inoltre citato una decisione del 2025 riguardante il trader di Mango Markets Avraham Eisenberg, nella quale un giudice ha ritenuto insufficienti le prove di false dichiarazioni.

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