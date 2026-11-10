La CFTC avverte Kalshi di accuse imminenti sulla notifica dei contratti: Politico
Secondo Politico, l’operatore dei mercati predittivi afferma che la questione riguarda errori procedurali che interessano una manciata di contratti, molti dei quali non erano attivi.
Martedì, Politico ha riferito che l’operatore dei mercati predittivi Kalshi è stato avvertito di accuse imminenti da parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense per una presunta notifica non corretta all’agenzia di nuovi prodotti.
Secondo il report, la Commodity Futures Trading Commission sta indagando sulle notifiche relative a decine di prodotti, ha detto una persona con conoscenza diretta dell’indagine. La notifica privata dell’agenzia a Kalshi suggerisce che potrebbero seguire accuse.
L’indagine è in corso da mesi, ha detto la persona.
Parlando con Politico, la portavoce di Kalshi Elisabeth Diana ha descritto la questione come un errore procedurale relativo alla presentazione di una manciata di contratti, molti dei quali non sono mai diventati attivi.
«Stiamo già affrontando la questione», ha aggiunto.
La potenziale azione esecutiva arriva mentre la CFTC lotta per affermare la propria autorità esclusiva sui mercati predittivi, anche contestando i tentativi degli Stati di regolamentare Kalshi.
Separatamente, Kalshi sostiene l’autorità di regolamentazione in un’altra controversia legale relativa alla sua autorità. Lunedì, la società si è unita a Coinbase e ad altre quattro aziende nel chiedere il permesso di depositare una memoria a sostegno del trattamento riservato dalla CFTC ai futures perpetui legati a singole azioni statunitensi.
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