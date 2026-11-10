Coinbase, Kalshi e altre quattro società hanno chiesto lunedì a un tribunale federale di accettare una memoria a sostegno della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti in una causa sui futures perpetui legati a singole azioni statunitensi.

Secondo una memoria amicus curiae proposta e condivisa lunedì dalla rappresentante legale di Coinbase, Molly Abraham, il gruppo comprende anche Payward, società madre di Kraken, le società di trading DRW Holdings e Jump Trading e la società di investimenti in criptovalute Paradigm Operations. Le società sostengono che i futures perpetui azionari rientrino nelle leggi statunitensi vigenti sui futures.

Il deposito arriva pochi giorni dopo che un giudice federale ha stabilito che la CFTC probabilmente aveva «oltrepassato la propria autorità statutaria» consentendo la negoziazione di futures perpetui su singole azioni come futures su titoli.

Il caso potrebbe determinare se le borse statunitensi possano offrire agli investitori retail contratti che seguono singole azioni senza scadenza.

Perché i futures perpetui azionari sono sotto esame

Il 3 novembre, la CFTC ha annunciato che i futures perpetui su singole azioni, o futures perpetui azionari, avrebbero potuto iniziare a essere negoziati sulle borse regolamentate statunitensi per la prima volta.

La Capital Markets Alliance Association (CMAA), un gruppo di categoria e di advocacy di recente costituzione che rappresenta gli operatori dei mercati finanziari tradizionali e i cui membri includono Cboe e Citadel Securities, ha citato in giudizio la CFTC la scorsa settimana, contestando l’autorità dell’agenzia di consentire la negoziazione dei contratti.

I futures perpetui azionari consentono agli operatori di speculare sui movimenti di prezzo di singole azioni senza possederle. A differenza dei futures tradizionali, non hanno una data di scadenza fissa.

La CMAA sostiene che, poiché i contratti non hanno una data di scadenza fissa, dovrebbero essere regolamentati come security-based swap, un tipo di derivato legato ad azioni o altri titoli, sottoposto principalmente alla supervisione della Securities and Exchange Commission (SEC) e soggetto a restrizioni più severe sulla negoziazione da parte degli investitori retail.

Le sei società che sostengono la CFTC non sono d’accordo e sostengono che una data di scadenza fissa non sia necessaria affinché un contratto possa qualificarsi come future su titoli, soggetto alla supervisione congiunta di CFTC e SEC.

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Il giudice mette in dubbio l’autorità della CFTC, ma non ferma le negoziazioni

In seguito alla denuncia della CMAA, il giudice distrettuale statunitense Valerie Caproni ha affermato che era probabile che la ricorrente prevalesse nella sua tesi secondo cui la CFTC aveva oltrepassato la propria autorità statutaria consentendo la negoziazione dei futures perpetui azionari come futures su titoli.

Caproni ha ritenuto che i contratti sembrassero qualificarsi come swap anziché come futures su titoli, mettendo in dubbio l’interpretazione giuridica dell’agenzia.

Tuttavia, ha respinto la richiesta della CMAA di un’ordinanza restrittiva temporanea, ritenendo che il gruppo non avesse dimostrato un danno imminente e irreparabile. La decisione ha lasciato in vigore le autorizzazioni alla negoziazione della CFTC mentre la causa prosegue.

La CMAA dovrebbe depositare martedì la propria replica all’opposizione della CFTC alla richiesta di ingiunzione preliminare.

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