La licenza di banca fiduciaria nazionale di Coinbase è entrata in vigore venerdì, secondo l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) degli Stati Uniti.

Coinbase ha richiesto la licenza nell’ottobre 2025 e ha ricevuto l’approvazione preliminare nell’aprile 2026, secondo il documento depositato presso l’OCC. La licenza consente a Coinbase National Trust Company di detenere asset digitali per conto dei clienti in qualità di fiduciario, secondo la lettera di approvazione preliminare dell’OCC.

Coinbase prevede di offrire ai clienti istituzionali conti di custodia separati, con accesso allo staking, al finanziamento e al trading tramite altre entità di Coinbase, secondo la sua richiesta di licenza.

La richiesta di Coinbase delineava inoltre piani per esplorare prodotti di pagamento per gli asset digitali e servizi di custodia che consentirebbero ai clienti di interagire con determinati smart contract.

Tra le altre società crypto che hanno ricevuto licenze di banca fiduciaria nazionale dall’OCC figurano Ripple, Circle, BitGo, Fidelity Digital Assets e Paxos.

Crypto.com e Bridge, di proprietà di Stripe, hanno ricevuto l’approvazione condizionata, mentre Kraken e EDX Markets stanno ancora cercando di ottenere le licenze.

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