Elenco degli asset di Binance previsti per il prelievo. Fonte: Binance
Lunedì, Binance ha dichiarato di aver anche riaperto i prelievi per diverse valute fiat, tra cui il dollaro statunitense, il dirham degli Emirati Arabi Uniti, il dong vietnamita, il peso filippino e la rupia indonesiana, aggiungendole a un elenco di altre 23 valute già disponibili per il prelievo.
I dati di DefiLlama mostrano che i deflussi dall’exchange di criptovalute hanno rallentato da domenica, con deflussi netti lunedì pari a 2,57 miliardi di dollari, rispetto ai 6,1 miliardi del giorno precedente.
In un separato promemoria sulla sicurezza, Binance ha avvertito che i truffatori potrebbero sfruttare la riapertura per fasi fingendosi l’exchange e offrendo prelievi accelerati, una gestione prioritaria a pagamento, assistenza agli utenti per richiedere un risarcimento o indirizzandoli a trasferire gli asset in un presunto «vault Binance», ha dichiarato l’exchange.
«Chiunque prometta di accelerare la procedura a pagamento sta cercando di truffarvi», ha dichiarato Binance.
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