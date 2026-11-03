Binance prevede di avviare martedì una seconda fase dei prelievi di criptovalute, mentre i dati mostrano che i volumi dei prelievi hanno iniziato a stabilizzarsi dopo l’hack da 6,3 miliardi di dollari della scorsa settimana.

I prelievi di ulteriori asset dovrebbero riprendere progressivamente dalle 04:00 UTC di martedì, secondo l’ultimo avviso sul recupero pubblicato da Binance. Il lancio segue una riapertura iniziale il 1° novembre.

«Come nella prima fase, la riapertura avverrà progressivamente per gli asset, man mano che verranno completati i controlli di sicurezza e di preparazione», ha dichiarato Binance.

L’exchange ha affermato di dare priorità ai token in base alla domanda degli utenti nell’ultima settimana. I depositi restano disponibili.

Secondo Binance, le reti incluse nella seconda fase dei prelievi comprendono Binance Smart Chain, Ethereum, Solana, XRP Ledger, Sui, Arbitrum, Optimism, Tron e Base.

Elenco degli asset di Binance previsti per il prelievo. Fonte: Binance

Lunedì, Binance ha dichiarato di aver anche riaperto i prelievi per diverse valute fiat, tra cui il dollaro statunitense, il dirham degli Emirati Arabi Uniti, il dong vietnamita, il peso filippino e la rupia indonesiana, aggiungendole a un elenco di altre 23 valute già disponibili per il prelievo.

I deflussi dall’exchange Binance rallentano

I dati di DefiLlama mostrano che i deflussi dall’exchange di criptovalute hanno rallentato da domenica, con deflussi netti lunedì pari a 2,57 miliardi di dollari, rispetto ai 6,1 miliardi del giorno precedente.

In un separato promemoria sulla sicurezza, Binance ha avvertito che i truffatori potrebbero sfruttare la riapertura per fasi fingendosi l’exchange e offrendo prelievi accelerati, una gestione prioritaria a pagamento, assistenza agli utenti per richiedere un risarcimento o indirizzandoli a trasferire gli asset in un presunto «vault Binance», ha dichiarato l’exchange.

«Chiunque prometta di accelerare la procedura a pagamento sta cercando di truffarvi», ha dichiarato Binance.

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