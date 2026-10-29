Scritto da Zoltan VardaiAutoreRecensito da Yohan YuRedattore
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Recensito da Yohan YuRedattore
La presidente della BCE Christine Lagarde lascerà l’incarico a febbraio 2027
Ultime notiziePubblicato29 ott 2026
Lagarde ha annunciato l’intenzione di lasciare l’incarico di presidente della Banca centrale europea dopo averlo ricoperto per più di sette anni.
La presidente della Banca centrale europea (BCE) Christine Lagarde ha annunciato l’intenzione di lasciare il suo incarico presso la banca centrale.
«Ho appena informato i miei colleghi che lascerò l’incarico di presidente della BCE il 7 febbraio 2027», ha dichiarato Lagarde in un post pubblicato giovedì su X.
Lagarde è diventata presidente della BCE nel novembre 2019 e, quando lascerà l’incarico, lo avrà ricoperto per circa sette anni e tre mesi.
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