La presidente della BCE Christine Lagarde lascerà l’incarico a febbraio 2027

La presidente della Banca centrale europea (BCE) Christine Lagarde ha annunciato l’intenzione di lasciare il suo incarico presso la banca centrale.

«Ho appena informato i miei colleghi che lascerò l’incarico di presidente della BCE il 7 febbraio 2027», ha dichiarato Lagarde in un post pubblicato giovedì su X.

Lagarde è diventata presidente della BCE nel novembre 2019 e, quando lascerà l’incarico, lo avrà ricoperto per circa sette anni e tre mesi.