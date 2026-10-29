Gli exchange di criptovalute operanti in Brasile devono affrontare costi di conformità crescenti e questioni normative senza risposta in vista della scadenza per presentare la domanda di licenza.

Gli exchange già operativi in Brasile devono richiedere l'autorizzazione entro venerdì per continuare a operare, ma la data limite è solo l'inizio di un lungo processo di conformità.

«Presentare la domanda è la parte facile», ha dichiarato a Cointelegraph Fabio Cendão, socio fondatore dello studio legale brasiliano FCM Law, indicando sfide quali elevati requisiti patrimoniali, obblighi di conformità complessi e audit ricorrenti.

Il Brasile ha introdotto il suo quadro normativo sulle criptovalute nel novembre 2025, stabilendo norme per exchange, custodi e altri fornitori di servizi di asset virtuali sotto la supervisione della sua banca centrale, il Banco Central do Brasil (BCB).

Il Brasile è il Paese leader mondiale nell’adozione di criptovalute a livello di base, con 252,5 miliardi di dollari di attività legate alle criptovalute tra luglio 2025 e giugno 2026, secondo Chainalysis.

Cosa succede dopo la scadenza?

Le piattaforme crypto che presentano la domanda in tempo possono continuare a operare mentre le autorità di regolamentazione esaminano le richieste, un processo che può durare fino a due anni, secondo Cendão.

I nuovi operatori devono ottenere l’autorizzazione prima di lanciare servizi regolamentati.

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Le società che non rispettano la scadenza devono smettere di fornire servizi entro 30 giorni da venerdì, ha dichiarato Marcelo de Castro Cunha Filho, avvocato presso Machado Meyer. Dal 6 novembre, anche banche e istituti di pagamento saranno soggetti a restrizioni nello svolgimento di transazioni crypto con operatori non autorizzati.

Le questioni normative restano irrisolte

Secondo le nuove norme brasiliane, i fornitori di servizi crypto devono verificare l’origine e la destinazione dei trasferimenti di criptovalute, compresi quelli che coinvolgono wallet self-custodial. Le norme impongono inoltre un limite di 100.000 dollari a determinati trasferimenti internazionali di criptovalute quando la controparte non è autorizzata a operare nel mercato brasiliano dei cambi.

Il direttore generale di Binance Brazil, Thiago Sarandy, ha dichiarato a Cointelegraph che restano dubbi su come gli exchange debbano identificare i wallet self-custody, interpretare un limite operativo di 100.000 dollari e determinare le soglie minime per la segnalazione delle transazioni.

“La mancanza di chiarezza crea una situazione rischiosa”, ha affermato Sarandy, avvertendo che gli exchange potrebbero segnalare alle autorità di regolamentazione dati frammentari o incoerenti, il che “mette a rischio la capacità di vigilanza”.

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Sarandy ha dichiarato che l’associazione di settore ABCripto aveva sottoposto domande al BCB, ma non aveva ancora ricevuto risposte.

I costi di conformità minacciano gli exchange più piccoli

I principali exchange globali hanno presentato domanda, tra cui OKX, Binance e Coinbase. Nel frattempo, l’exchange latinoamericano di criptovalute Bitso sta terminando i servizi retail diretti in Brasile attraverso una partnership con l’exchange locale Mercado Bitcoin.

Gli operatori più piccoli, tuttavia, devono affrontare una sfida più ardua. Cendão di FCM Law ha dichiarato che i requisiti patrimoniali minimi vanno da 10,8 milioni di real brasiliani (2 milioni di dollari) a 37,2 milioni di real, a seconda dei servizi offerti, oltre a certificazioni tecniche, audit sulla custodia e controlli antiriciclaggio.

Ha avvertito che i costi potrebbero rendere non sostenibile la conformità per gli exchange più piccoli, aumentando potenzialmente la concentrazione del mercato.

Anche Cunha Filho di Machado Meyer ha dichiarato che non è chiaro come gli exchange che non rispettano la scadenza debbano restituire le criptovalute ai clienti che non hanno conti presso operatori autorizzati o che non hanno accettato di trasferire i propri asset.

Al momento della pubblicazione, il BCB non aveva risposto alla richiesta di commento di Cointelegraph.

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